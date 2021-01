La première d’Escandalones en direct

Ce samedi à 23 heures, le rideau s’est levé sur un nouveau spectacle dans la ville de Mar del Plata. Rodrigo Lussich première Scandales en direct, une émission basée sur son segment à succès de Les intrus, aujourd’hui aussi devenir un programme le dimanche aux nuits en Amérique.

La proposition est un spectacle humoristique basé sur le monde du divertissement et sur les expériences et anecdotes du journaliste qui accompagne Jorge Rial chaque après-midi.

Ce spectacle rejoint un panneau d’affichage théâtral très réduit à La Feliz, qui a Le funambule, comme l’une des œuvres les plus remarquables, en plus de Les quatre fantastiques de l’humour au théâtre Atlas et au magazine produit par Juan Alzua qui est présenté au théâtre Corrientes. En outre, une comédie d’Aldo Funes et Sergio Gonal, parmi les propositions d’une saison très différente des autres, fruit de la pandémie.

Tout au long des heures et 10 minutes que dure le spectacle, Lussich parcourt son escalier en racontant avec humour et grâce des informations du monde du spectacle, auxquelles il ajoute ses histoires de vie, le tout parsemé de blagues sur ceux qui font partie de notre show business. .

Avec une fin plus axée sur l’émotion, le spectacle est une proposition honnête, définie ainsi par certains producteurs qui ont assisté à la première, qui tient ses promesses, de manière directe et puissante. Le spectacle est produit par Adrián Pallares, il sera à nouveau présenté les vendredi 8 et samedi 9 janvier prochains au théâtre Mar del Plata, l’une des salles Carlos Rottemberg.

Scandale en direct Cela a commencé au milieu des doutes sur la saison, et fait partie des spectacles qui sont considérés comme “une patrie” car tout le monde sait que c’est une saison pour soutenir l’activité, plutôt que pour gagner de l’argent.

