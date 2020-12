01/01/1970 Roi Felipe VI POLITIQUE EUROPE ESPAGNE SOCIEDAD CASA DE SM EL REY

MÉRIDA, 13 ANS (EUROPA PRESS)

Sa Majesté le Roi Felipe VI visitera ce lundi 14 décembre la base de Talavera la Real (Badajoz), quartier général de la 23e Escadre de l’Armée de l’Air, dédiée à l’enseignement et à la formation des pilotes de combat espagnols.

La visite sera également suivie par le président de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, qui, selon son ordre du jour officiel, aura lieu à 13 h 20.

Don Felipe visitera la base, équipée d’avions F-5, dont la mission principale est d’enseigner la formation, à la fois théorique et de vol (phase de chasse et d’attaque) aux étudiants du 5ème cours de la General Air Academy avec formation pilote de base. De plus, dans l’escadre 23, il est chargé de la formation et de la revalidation des contrôleurs avancés de la circulation aérienne (FAC).

La 23e Escadre est naturellement dépendante du General Air Command et d’une unité opérationnelle du Air Personnel Command. De plus, cela dépend du Commandement de combat aérien pour la préparation de la Force et du moment où, en raison de leurs capacités, ils peuvent agir comme unités de combat ou comme soutien au combat.

En mars 1988, Don Felipe a visité l’aile 23 en tant que prince des Asturies et en mai 2003, Don Juan Carlos a officiellement visité l’aile à l’occasion du 50e anniversaire de l’école des réacteurs.

L’unité a été fondée en décembre 1953, bien que l’école des réacteurs ait retardé un peu plus sa naissance, arrivant en décembre 1954, étant située à l’époque appelée Base aérienne de Talavera la Real. Le 24 mars 1954, les six premiers avions T-33A «Shooting Star» ont atterri à la base aérienne de Talavera qui ferait partie de la flotte de l’école des réacteurs.

En octobre 1958, et afin d’obtenir une meilleure formation du personnel désigné pour effectuer les cours de réacteur, l’école a été équipée d’avions F-86 “ Sabre ”, en cours, à partir de là jusqu’en juin 1969, le cours en deux parties consécutives: la première en matière T-33 et la seconde en matière F-86 «Sabre».

En 1970, le Northrop F-5B est arrivé (fabriqué dans les installations espagnoles de CASA) pour remplacer les F-86 et T-33, mis hors service respectivement en 1969 et 1973.

Au cours de ses plus de 50 ans d’histoire, le centre d’enseignement a dispensé plus de 129 cours, dans lesquels plus de 2 000 étudiants ont été formés. Depuis sa création, l’effort de l’unité s’est traduit par quelque 250 000 heures de vol, dont près de 150 000 appartiennent au F-5.