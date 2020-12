24/12/2020 Le roi Felipe VI prononce son discours de réveillon de Noël à Madrid (Espagne) le 24 décembre 2020. EUROPE ESPAGNE PISCINE POLITIQUE

MADRID, 26 ANS (EUROPA PRESS)

Le message de Noël du roi Felipe VI a enregistré le 24 décembre dernier une audience moyenne de 10 760 000 téléspectateurs et une part d’audience de 71% sur les 29 chaînes qui diffusent le discours.

Selon les données de Kantar Media proposées par Barlovento Comunicación, le message du roi de ce 2020 a été le plus vu depuis qu’il existe des records (1992), puisque ce n’est qu’en 1993 qu’ils ont réussi à dépasser les dix millions de téléspectateurs (10,254,000). Cependant, depuis plusieurs années, le pourcentage de part d’écran obtenu en 2020 a été dépassé.

Par rapport à 2019, où l’audience était de 7,5 millions avec une part de 65,1% dans le cumul des 25 chaînes, il y a eu une augmentation de 3223000 téléspectateurs, pour une consommation totale de télévision de 16,5 millions – 5,3 millions de plus – et une augmentation de près de 6 points de part d’écran.

Les données montrent que les segments démographiques où le message de Noël du roi a eu le plus grand suivi sont ceux des femmes, des plus de 25 ans et des régions de Castille León, d’Aragon et des Asturies, qui ont enregistré les pourcentages de part d’audience les plus élevés (86,9 %, 82,9% et 81,6%, respectivement). En revanche, la Catalogne (46,5%) et le Pays basque (58,6%) sont les communautés où le message est le moins vu.

Cette année, le roi Felipe VI a inclus dans son message de Noël quelques mots courts pour justifier le caractère «rénovateur» de son règne et marquer des distances avec son père, le roi Juan Carlos. «Les principes moraux et éthiques» exigés par les citoyens, a-t-il souligné, «obligent tout le monde sans exceptions» et «sont au-dessus de toute considération, de quelque nature que ce soit, même personnelle et familiale».

“C’est ainsi que je l’ai toujours compris, en cohérence avec mes convictions, avec la manière dont je comprends mes responsabilités de chef de l’Etat et avec l’esprit de renouveau qui anime mon règne dès le premier jour”, a-t-il dit dans ses mots traditionnels à l’espagnol.

Le roi a de nouveau choisi la salle d’audience du Palacio de la Zarzuela pour délivrer son traditionnel message de Noël avec les drapeaux de l’Espagne et de l’Union européenne et, à cette occasion, une photo de l’État hommage aux victimes de Covid-19 au moment où il dépose, avec la princesse Eleanor, des roses blanches devant le chaudron.

C’est la quatrième fois que le roi choisit la salle de la Zarzuela pour prononcer son discours. Auparavant, le chef de l’Etat a prononcé son discours depuis son bureau, lieu habituel d’où son père, le roi émérite Juan Carlos Ier, a livré son message.