L’ancien président du gouvernement José Luis Rodríguez Zapatero a critiqué ce lundi la lettre que plus de 70 officiers retraités de l’armée ont adressée au roi Felipe VI dans laquelle ils mettent en garde contre les risques encourus par la “cohésion nationale” du fait du gouvernement “social-communiste” qui ils soutiennent “les filoetarras et les indépendantistes”.

«C’est une lettre qui mérite mon reproche», a assuré Zapatero dans une interview dans «La hora de la 1», recueillie par Europa Press, dans laquelle il soulignait que quiconque «a exercé la fonction militaire doit être prudent quand il s’agit de prononcer “sur ces questions.

Ainsi, l’ancien directeur général a rappelé que son gouvernement avait des problèmes avec l’armée en raison du statut de la Catalogne. Plus précisément, lorsque le lieutenant général de l’armée, José Mena Aguado, a «lancé» un «discours» contre la règle à la Pâques militaire de 2006.

“Cela a donné lieu à des actions. Certaines sont connues et d’autres le seront avec le temps. S’il y avait une attitude qui ne convenait à aucun commandement militaire par rapport au Statut”, a reconnu Zapatero, qui a expliqué qu’il était le ministre de Défense, José Bono, chargé de contrôler la situation “rapidement”.

Selon lui, ce type de réaction est produit à cause de «discours exagérés, infondés qui excitent les émotions» et qui sont pratiqués par les forces de l’arc parlementaire. Il y a trop de fausses indications dans le débat politique: il faut évaluer les politiques par des faits réels, et non par de fausses indications, a soutenu.

Pour cette raison, Zapatero a déploré la critique de l’exécutif de la coalition en raison du soutien d’EH Bildu aux budgets, rappelant qu’il avait lui-même subi une manifestation de 50 000 personnes contre lui disant que “Navarra avait été vendue à l’ETA”. “Et plus personne ne se souvient de ça, personne ne va demander la responsabilité? Parce que c’était très grave”, a-t-il réglé.