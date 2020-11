25/11/2020 Romina Belluscio, Guti et Enzo, une famille heureuse qui accueillera bientôt un nouveau membre EUROPA ESPA A SOCIEDAD

MADRID, 26 (CHANCE)

À un moment très doux de leur vie, en attendant l’arrivée d’un nouveau membre de la famille – qui selon l’intestin proéminent que porte Romina Belluscio pourrait naître plus tôt qu’on ne le pense – l’Argentine et Guti sont totalement dévoués à leur fils Enzo, sept ans, qu’ils sont venus chercher à l’école montrant qu’ils sont plus unis que jamais quelques jours après la naissance de leur deuxième enfant ensemble.

A cette occasion, le couple amoureux s’est vanté d’une image de famille à travers les rues de Madrid où ils se promenaient en complices. Montrant son côté le plus affectueux de mère, Romina – qui est parfaitement enceinte de huit mois – ne s’est à aucun moment séparée d’Enzo, partageant avec lui plusieurs expressions d’affection et de complicité avec lesquelles elle a mis en évidence la merveilleuse relation que la mère et la mère partagent. fils.

En attendant de devenir un grand frère, pour le moment Enzo bénéficie de toute l’attention de ses parents qui essaient de passer le plus de temps possible avec lui. Prouvant qu’il a hérité de son amour pour le sport de son père, le petit garçon portait un survêtement noir avec l’écusson du Real Madrid.

De son côté, Romina a opté pour le confort avec les bottes compensées Converse et le look toujours réussi ‘total black’ avec un pantalon skinny et un pull assorti. La touche originale a été mise avec un manteau à carreaux avec des détails de fourrure sur les poignets et le cou. Guti, quant à lui, portait un foulard coloré assorti à sa femme.

Ce sera le quatrième enfant de l’ancien joueur du Real Madrid puisque Guti a trois enfants: Enzo, à peine sept ans et Aitor et Zaira, 18 et 20 ans, fruit de son mariage avec Arantxa de Benito.