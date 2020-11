15 minutes. Le président élu virtuel des États-Unis (USA), Joe Biden, a annoncé ce mercredi la nomination de son conseiller vétéran, Ron Klain, fervent critique de la gestion de la pandémie par Donald Trump, comme son prochain chef de cabinet de la Chambre. blanc

Biden a déclaré dans un communiqué que Klain a été un conseiller «inestimable». Il a également souligné le travail qu’ils ont accompli ensemble pendant la crise économique de 2009 et l’épidémie d’Ebola de 2014.

“Son expérience large et variée et votre capacité à travailler avec des personnes de tous les horizons politiques est précisément ce dont j’ai besoin en un chef de cabinet de la Maison Blanche, alors que nous affrontons ce moment de crise et unissons à nouveau notre pays », a ajouté Biden.

Klain, avocat de profession, travaille avec Biden depuis la fin des années 1980. Il était son chef de cabinet lors de ses premières années en tant que vice-président du gouvernement de Barack Obama (2009-2017). De plus, il a coordonné la réponse à Ebola à la Maison Blanche en 2014.

C’est peut-être la principale raison pour laquelle Biden l’a choisi pour le poste, selon les médias. Le démocrate a fait de la lutte contre la pandémie de coronavirus l’une des priorités de son administration.

Avec le nombre record de 140000 infections quotidiennes au COVID-19 et plus de 240000 décès, Les États-Unis ont pu entrer dans une troisième vague de pandémie, selon les experts.

Klain a critiqué sévèrement la gestion de la pandémie par Trump. Le président a d’abord insisté sur le fait que le coronavirus disparaîtrait de lui-même. Puis il a axé sa politique sur la confiance qu’un vaccin émergerait qui mettrait fin à la maladie.

Personnage clé

Le politicien démocrate c’est aussi un vétéran des salles du CapitoleUn environnement qu’il connaît bien depuis qu’il a travaillé au bureau du Congrès de Biden en 1989, alors qu’il était sénateur du Delaware, après avoir obtenu son diplôme de la Harvard Law School.

Klain, qui aussi a été conseiller d’Obama et membre de conseils d’administration d’entreprises, a longtemps été considérée comme l’option la plus probable pour diriger l’équipe de Biden à la Maison Blanche et mettre fin au chaos qui a caractérisé le cercle restreint de Trump, selon les médias.

Selon le New York Times, avant même que Biden n’annonce ses premières nominations, l’aile la plus libérale du Parti démocrate l’a poussé à inclure des personnalités du spectre plus progressiste parmi ses conseillers.

Biden devrait annoncer dans les prochains jours ses principaux collaborateurs de la Maison Blanche, choisis dans son cercle de confiance, malgré le fait que Trump refuse d’accepter la défaite et a intenté des poursuites dans une tentative de renverser les résultats des élections.

Sur son compte Twitter, Klain a remercié Biden pour sa confiance. “Je suis honoré de la confiance du président élu et je donnerai tout pour diriger une équipe talentueuse et diversifiée dans une WH (Maison Blanche) avec Biden-Harris.”