Sur la photo, l’entraîneur-chef de l’équipe de Washington, le portoricain Ron Rivera. . / Matt Campbell / Archives

Houston (USA), 28 décembre . .- L’entraîneur-chef de l’équipe de Washington, le portoricain Ron Rivera, a reçu tout le soutien du monde de la Ligue nationale de football (NFL) après son licenciement Lundi au jeune quart-arrière Dwayne Haskins Jr., sélectionné au 15e rang du repêchage universitaire il y a deux ans.

La mauvaise performance de Haskins Jr., 23 ans, hier, dimanche, dans le match que Washington a perdu à domicile 13-20 contre les Panthers de la Caroline et les actions indisciplinées constantes ont été la cause qui a conduit à son départ de l’équipe. .

Peu de temps après que la décision de l’équipe de Washington ait été connue, des joueurs et anciens joueurs de la NFL, des membres des médias et même un ancien cadre de la ligue se sont tournés vers les réseaux sociaux pour faire connaître leur opinion et leur évaluation.

En eux, il y avait tout, mais la note dominante était de soutenir la décision de Rivera, qui établissait, sans aucun doute, le principe d’autorité que l’équipe lui accordait lorsqu’il l’a nommé au poste.

“Je sais qu’en fin de compte, c’était le meilleur pour les deux parties”, a déclaré Rivera. «J’espère que Haskins Jr. comprendra et apprendra de la leçon de vie et pourra trouver le bon chemin à la fois sur le terrain et en dehors.

Haskins Jr. a été mis au banc dans le dernier quart du match de Washington contre les Panthers après avoir lancé deux passes qui ont été interceptées et ont également perdu un ballon.

Rivera a également déclaré lundi que Taylor Heinicke, qui a remplacé Haskins Jr. lors du match de dimanche, commencerait le dernier match de saison régulière de l’équipe contre les Eagles de Philadelphie, si le partant Alex Smith reste sur en raison d’une blessure au mollet droit.

Washington (6-9) a encore une chance de remporter le titre de la division Est de la NFC s’il bat les Eagles dimanche.

Alors que Haskins Jr. recevra la saison prochaine les 8,5 millions de dollars qui restaient encore dans son contrat de recrue.

Haskins a disputé 15 matchs en deux saisons avec l’équipe de la capitale nationale et a eu peu de brillance après avoir lancé 12 passes de touché et en avoir été intercepté 14.