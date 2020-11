Koeman a demandé un plus grand respect pour Messi (Photo: .)

Lionel Messi dit assez. C’était un message de plus parmi les nombreux qu’il avait livrés ces derniers mois qui révélait son ennui. La polémique autour de sa figure a de nouveau augmenté ces dernières heures et la référence barcelonaise a décidé d’y mettre un terme devant les médias: “Je suis fatigué de toujours être le problème de tout au club”.

Ses propos, alors que les rumeurs d’un éventuel départ du club en janvier grandissent à nouveau, sont un thème central dans la ville catalane et l’entraîneur lui-même. Ronald Koeman Il a décidé de sortir et de le soutenir devant les médias: «Je peux comprendre que Leo était énervé. À mon avis, je pense qu’il y a beaucoup plus de respect pour des gens comme Leo Messi. Après un si long voyage, faire tant de choses, et se faire poser des questions sur Antoine (Griezmann), je trouve que c’est irrespectueux». La référence était à la question sur les déclarations inhabituelles d’un ancien agent français qui n’a pas travaillé avec lui depuis plus de trois ans mais qui ont fait du bruit dans le monde du Barça.

«C’est quelqu’un qui a dit quelque chose, mais Griezmann a cessé d’être son client il y a trois ans. Ce sont des conneries “avertit-il. “C’est peut-être l’intention de leur part de créer la polémique, mais je n’ai vu à aucun moment – ni dans le vestiaire ni à l’entraînement – qu’il y a un problème entre les deux. Je pense qu’il y a suffisamment d’images là où elles fonctionnent bien. Je ne suis pas favorable à la recherche d’ennuis », a rapporté le Néerlandais.

L’homme de Rosario a dû vivre non seulement avec le siège de la presse à son arrivée à l’aéroport El Prat, mais aussi avec une inspection surprise du Trésor qui a duré plus d’une heure. Tous les points qui approfondissent son mécontentement face à la vie à Barcelone. «Je dois défendre Leo, car après 15 heures de voyage, ils font un contrôle d’une heure et puis vous trouvez beaucoup de presse qui vous pose beaucoup de questions … C’est incroyable ce qu’il a fait pour ce club », a réaffirmé le pilote de l’équipe en avant-première du duel face à l’Atlético de Madrid ce samedi.

Lionel Messi a révélé sa colère à son arrivée à Barcelone

Koeman Il a affirmé qu ‘”il ne” voit pas “Messi en dehors de Barcelone, bien qu’il ait demandé de ne pas” répondre davantage “à ce sujet. Cependant, quelques minutes plus tard, il a développé ce regard: «Leo a un an de plus sur son contrat. J’espère que votre avenir est là. Je ne suis pas la personne qui doit essayer de convaincre Leo de rester ici. Nous verrons dans le futur. Il est toujours un joueur de Barcelone et personne ne peut dire ce qui se passera à l’avenir».

Actualités en développement …

PLUS SUR CE SUJET:

Lionel Messi a explosé à son arrivée à Barcelone: ​​”Je suis fatigué de toujours être le problème de tout au club”

Ils ont révélé la vraie raison de l’explosion de Lionel Messi dès son arrivée à Barcelone

Barcelone n’est plus une zone de confort: Messi se sent comme un visiteur chez lui et écoutera les offres de quitter le club

Les coulisses de l’épisode de Messi et les inspecteurs des impôts ont à peine marché sur Barcelone

Le “plan de séduction” de Manchester City à Lionel Messi: les secrets des appels de Pep Guardiola