20/11/2020 Rosanna Zanetti a conçu une nouvelle collection de bijoux pour Vidal & Vidal, “Moonlight” EUROPE ESPAGNE SOCIEDAD VIDAL & VIDAL

MADRID, 14 ANS (CHANCE)

Rosanna Zanetti vit l’un de ses meilleurs moments. Amoureux de David Bisbal, le mannequin et le chanteur sont devenus parents pour la deuxième fois le 26 octobre. Et maintenant, à peine deux mois après la naissance de Bianca, et plus radieuse que jamais, la vénézuélienne réapparaît en présentant sa nouvelle collection de bijoux pour la firme Vidal & Vidal, “Moonlight”.

Composée de trois lignes – Crystal, Talisman et Reverse – et avec une touche mystique et énergique claire, la collection la plus spéciale conçue par Rosanna Zanetti, qui, selon ses propres mots, est «comme le sentiment qui nous submerge lorsque nous contemplons un ciel immense en une nuit Starry “, sort aujourd’hui 14 décembre en solde.

La Vénézuélienne, aussi proche et amicale que depuis le jour où nous l’avons rencontrée, comme la petite amie de David Bisbal, il y a quatre ans et demi, nous a accordé une interview dans laquelle elle révèle comment elle porte cette deuxième maternité, à quoi ça ressemble et qui elle est Elle ressemble à la petite Bianca et quel est le secret pour être aussi géniale que deux mois après l’accouchement.

– CHANCE: Comment est née cette nouvelle collaboration avec Vidal Vidal?

– ROSANNA: Depuis deux ans, nous développons en permanence deux collaborations par an pendant les saisons printemps-été et automne-hiver. Nous avons commencé à travailler sur cette collection en novembre 2019 et quand mars est arrivé, avec confinement et incertitude, nous avions tout contre, mais grâce au travail d’équipe et au positivisme qui nous caractérisent, cela a été réalisé! Avoir l’opportunité de continuer à créer, faire ce que nous aimons et le faire est un privilège.

– CH: Comment définiriez-vous cette nouvelle collection?

– ROSANNA: MOONLIGHT est ma quatrième collection pour Vidal & Vidal et elle est divisée en trois lignes: CRYSTAL, TALISMAN et REVERSE. Des pièces “intemporelles et polyvalentes” composées de pierres naturelles sculptées à la main, d’appliques plaquées or et de zircons sertis parfaits pour toutes les occasions.

– CH: Quelle est votre pièce préférée et pourquoi?

– ROSANNA: Il est difficile d’en choisir une seule, c’est une collection très concise et chaque pièce a un détail spécial. Mon top 3 serait: Collier médaillon octogonal de la ligne CRISTAL, boucle d’oreille améthyste de la ligne TALISMAN et boucle d’oreille étoile de la ligne REVERSE.

– CH: C’est ta première apparition après être devenue maman. Comment ça va?

– ROSANNA: Je me sens super bien et heureuse que ce soit enfin le lancement de cette collection sur laquelle j’ai commencé à travailler des mois avant de tomber enceinte. Ils ont été des mois très étranges et difficiles pour tout le monde, donc pouvoir rencontrer des collègues qui sont aussi amis se sent très bien.

– CH: Comment va la petite Bianca? Est-ce bien? À qui ressemble-t-il en ce moment?

– ROSANNA: Bianca est super bonne, elle est très bonne, (bien que cela ne supprime pas les nuits blanches). Quand Matteo est né, il était évident qu’il ressemblait à David, mais avec Bianca, nous ne sommes toujours pas très clairs à ce sujet. Je pense que c’est plus Bisbal que Zanetti, mais la vérité est qu’ils changent tellement que nous verrons.

– CH: Comment Matteo a-t-il pris l’arrivée de sa petite sœur à la maison?

– ROSANNA: C’était la première fois que Matteo voyait et interagissait avec un bébé, donc au début il ne comprenait rien, mais maintenant il la mange littéralement avec des baisers.

– CH: Vous avez l’air super. Quel a été votre secret de cette guérison miraculeuse?

– ROSANNA: Merci beaucoup! Mais je n’ai aucun mérite puisque c’est de la chance. Quand Matteo est né ça ne s’est pas passé de la même manière, il m’a fallu beaucoup plus de temps pour récupérer, puis est venue la perte (massive) de cheveux que j’avais post-partum … Ce sont des grossesses, des accouchements et des récupérations très différentes. Mais ce n’est pas une guérison miraculeuse, la santé ne consiste pas seulement à perdre son intestin rapidement, il reste encore beaucoup à récupérer et à stabiliser comme les hormones, le plancher pelvien …

– CH: Comment David s’entend-il avec deux bébés à la maison?

– ROSANNA: Cette saison, la seule bonne chose à propos de la pandémie est qu’elle a pu passer beaucoup plus de temps à la maison et bien que les enfants aient des âges, des routines et des besoins très différents, elle se débrouille très bien avec ses trois enfants. Outre les moments ensemble en famille, nous pensons que des moments exclusifs et uniques avec chacun sont très importants.

– CH: Quels projets avez-vous pour ce Noël? Allez-vous à Almería ou préférez-vous rester à Madrid?

– ROSANNA: Notre Noël sera à Madrid. Dans la situation actuelle, nous ne savons pas si Almería serait une option, car l’Andalousie a été confinée et, pour cette raison, les parents et les frères de David n’ont pas pu venir rencontrer Bianca. Heureusement, la technologie aide dans ces cas, nous pouvons partager le quotidien avec nos familles et ainsi nous sentir proches.

– CH: Aimeriez-vous avoir plus d’enfants ou en avez-vous déjà deux?

– ROSANNA: Je me suis toujours imaginé avec trois, mais Matteo et Bianca sont très jeunes donc on verra, pour l’instant, profiter de cette belle étape.

– CH: Projets à venir pour l’année prochaine?

– ROSANNA: Au printemps / été 2021, ce sera le lancement de la nouvelle collection, et je peux prévoir que ce sera une explosion de couleurs.