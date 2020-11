Deux matchs ouvrent la date 3 de la Coupe de la Ligue professionnelle

Avec deux engagements intéressants, le rideau se lève à la date 3 de la Coupe de la Ligue professionnelle. Au premier tour, Rosario Central cherche à se relever devant un Banfield qui regarde tout le monde d’en haut avec un score idéal dans la zone 3. Plus tard, à 21h15, l’Atlético Tucumán, leader de la zone 1, recevra Union, son escorte.

CENTRAL ROSARY-BANFIELD

le Scélérat, Après avoir chuté contre River, il tente de devenir fort à la maison et de grimper au sommet de la zone 3. Mais sa tâche n’est pas facile, car devant a un Percer marcher parfaitement et regarder tout le monde d’en haut.

23 minutes après le début de la première mi-temps, Emiliano Vecchio il a marqué le but de la victoire partielle de Rosario Central 1-0. Il n’a fallu que trois minutes au Drill pour réagir: à 26 ans, après une belle pièce de Cuir Mauricio sur la droite, Agustin Fontana il a gagné dans la zone et s’est dirigé vers le but.

Le Kily González effectue deux modifications nécessaires à l’équipement. L’un est l’entrée du jeune gardien de but de 23 ans Marcelo Miño (c’est son deuxième match en première division) à la place de Josué Ayala, qui a subi une blessure musculaire au muscle adducteur gauche. De plus, Joel López Pissano prend la place du suspendu Joaquín Laso, il change donc de schéma et continue à jouer avec quatre défenseurs.

Javier Sanguinetti, pour sa part, est satisfait de la performance de ses garçons après les victoires contre le Millionaire et Tomba, pour lesquelles il répète 11. De cette manière, Jesús Dátolo continue de s’asseoir entre les relais.

Formations probables:

chapelet Centrale: Marcelo Miño; Fernando Torrent, Diego Novaretti, Jonathan Botinelli, Lautaro Blanco; Joel López Pissano, Emmanuel Ojeda, Rodrigo Villagra, Emiliano Vecchio; Lucas Gamba et Luciano Ferreyra. DT: Cristian González.

Banfield: Mauricio Arboleda; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo, Claudio Bravo; Jorge Rodríguez, Giuliano Galoppo, Martín Payero, Fabián Bordagaray, Mauricio Cuero et Agustín Fontana. DT: Javier Sanguinetti.

Stade: Géant Arroyito

Arbitre: Diego Abal

Temps: 19

Télévision: TNT Sports

ATLÉTICO TUCUMÁN-UNIÓN:

Après avoir été éliminé de toutes les compétitions internationales, le doyen vise toutes ses armes au niveau international; tandis que Tatengue a la tête partagée avec la Coupe d’Amérique du Sud (mardi 24 novembre, elle ouvrira sa série de huitièmes de finale en visite à Bahia de Brasil). Ils se verront ce soir, à partir de 21h15, au Monumental José Fierro.

Les hommes de Ricardo Zielinski sont leaders avec des scores parfaits, après avoir battu Racing et battu Arsenal (les deux victoires étaient absentes). «Tout le monde respecte l’Atlético car il est le protagoniste du tournoi local depuis plusieurs années et il participe également à des tournois internationaux», a déclaré Lucas Melano.

Unión, qui a commencé son chemin par une égalité contre Arsenal et une victoire contre le Racing (les deux matchs se sont disputés à Santa Fe), ne pourra pas compter sur Fernando Quiqui Márquez, qui a été testé positif au coronavirus.

Formations probables:

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Mauro Osores, Yonathan Cabral, Luciano Fabián Monzón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Leonardo Heredia, Ramiro Carrera; Lucas Melano et Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.

Syndicat: Sebastián Moyano; Federico Vera, Brian Blasi, Matías Nani, Claudio Corvalán; Ezequiel Cañete, Nery Laws, Gabriel Carabajal; Javier Cabrera, Juan Manuel García et Franco Troyansky. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Stade: Monumental José Fierro

Arbitre: Nazareno Arasa

Temps: 21,15

Télévision: Fox Sports Premium

