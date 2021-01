Qui dominera la zone de complémentation A? Central et Défense promettent un grand jeu

La Coupe Diego Armando Maradona Il prend de la couleur dans les différents groupes et des duels apparaissent qui pourraient définir leur destin. Avec lui Super classique comme assaisonnement principal de la journée, Rosario Central ne veut pas être moins et recevra Défense et justice dans le Gigante de Arroyito dans un duel clé pour le Complémentation Zone A. Le début de la quatrième journée du concours débutera à 17h30 et sera télévisé par Fox Sports Premium.

Les deux équipes sont à égalité en tête du groupe avec sept points mais avec une légère différence de buts en faveur de Canalla. A une date restante à l’issue de ce match, le vainqueur pourrait échapper aux autres et aurait presque entre ses mains le quota pour affronter le vainqueur de l’autre zone à la recherche d’une place dans le Coupe d’Amérique du Sud 2022.

L’équipe rosarino avait terminé troisième lors de la phase précédente dans le groupe qui partageait avec Godoy Cruz, Banfield et rivière. Puis, déjà dans la zone de complémentation A, il a battu Lanús 4-0 à ses débuts, fait match nul 2-2 contre Unión de Santa Fe et vient de battre Aldosivi 1-0 à Mar del Plata. Peu à peu, Cristian Gonzalez Il retrouve la structure de l’équipe et rêve de battre le Falcon pour s’échapper seul.

La dernière fois qu’ils se sont vus, Défense et Justice (.) s’est battu 3-0

Du côté de ceux de Florencio Varela, il était dernier au premier tour où il partageait un groupe avec Colón, Independiente et Central Córdoba de Santiago del Estero. Bien que toute son attention soit sur la Copa Sudamericana où il disputera le match aller de la demi-finale contre Coquimbo Unido le jeudi 7 janvier au Chili, La Défense a un excellent duel précédent pour continuer à montrer au football que Hernan Crespo cherche à capturer dans le champ de jeu. Ceux dirigés par Valdanito comptent sept unités grâce à la défaite de Unión 3-1, à égalité de Lanús 1-1 et à la défaite de Patronato 2-1.

La dernière fois que Rosario Central et Defensa se sont rencontrés, c’était lors de la Super League 2019/20 et ont été battus 3-0 par Halcón. De plus, cela fait cinq crashs que Canalla ne peut pas battre celui de Varela: il faut revenir au tournoi de transition 2014 pour une victoire 3-1 pour le Santa Fe. Qui bénéficiera de la zone complémentaire A?

Formations possibles

Rosario Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Facundo Almada, Joaquín Almada et Lautaro Blanco; Rodrigo Villagra, Fabián Rinaudo, Emiliano Vecchio; Alan Marinelli, Lucas Gamba et Luciano Ferreyra

Défense et justice: Marcos Ledesma; Néstor Breitenbruch, Rodrigo Herrera, Franco Paredes, Valentín Larralde, Nelson Acevedo, Nahuel Gallardo, Maximiliano Luayza Koot, Washington Camacho, Francisco Pizzini et Nicolás Leguizamón.

Arbitre: Fernando Echenique.

Temps: 17h30

Stade: Géant Arroyito

LA TÉLÉ: Fox Sports Premium

Positions: