Cet après-midi-soir les finalistes de la Zone de Complémentation seront définis

Bien que la plupart des regards se concentrent sur ce qui se passe ce soir avec la définition de la zone de championnat A entre Boca, RIver et Argentinos Juniors, il y a d’abord quelques entrées intéressantes qui ont la grande incitation à disputer une finale pour partir à la recherche d’un billet. à une finale pour une place en Coupe d’Amérique du Sud 2022.

Complémentation Zone A:

Conseil d’administration du syndicat:

Le Tatengue doit piétiner à la maison pour rester avec le billet pour la définition de la zone de complément. Ceux de Santa Fe doivent gagner et pour Rosario Central de tomber lors de leur excursion sur le court de Lanús pour l’atteindre (la différence de buts dans ce scénario sera essentielle). Ceux de Paraná, par contre, ce n’est que le dernier jour qu’ils ont récolté leur premier point.

Pour le moment, Patronato se retrouve avec la victoire 2-1. Gustavo Canto a ouvert le compte de la distribution locale dans les dix minutes et Mauro Luna Diale apparié trois minutes plus tard. Franco Calderon, au contraire, il avait l’avantage pour ceux du Paraná à 32 ‘.

Formations:

Syndicat: Sebastián Moyano; Federico Vera, Franco Calderón, Matías Nani, Claudio Corvalán; Gastón González, Ezequiel Cañete, Juan Ignacio Nardoni, Mauro Luna Diale; Franco Troyansky et Juan Manuel García ou Fernando Márquez. DT: Juan Azconzábal.

Patronage: Federico Costa; Leandro Marín, Dylan Gissi, Oliver Benítez, Gustavo Canto; Nicolás Delgadillo, Damián Lemos, Lautaro Torres, Agustín Pastorelli; Lautaro Comas et Junior Arias. DT: Ivan Delfino.

Stade: Prêtre Bartolomé Grella

Arbitre: Andres Merlos

Temps: 17:10

Télévision: TNT Sports

Lanús-Rosario Central:

El Canalla mène la zone avec 10 unités et une égalité au Sud lui permettra de s’assurer la première place, puisque ses poursuivants les plus immédiats (Union et Défense et Justice) ont 7 points. El Granate, pour sa part, mettra une aliénation totalement alternative puisque sa tête est fixée sur le match retour des demi-finales de la Coupe sud-américaine contre Velez.

Les de Luis Zubeldia gagner pour 2-0. Franco Orozco a ouvert le compte à dix minutes et José Lopez élargi la différence de plus de 29 ′ pour la distribution locale.

Formations:

Lanús: Lucas Acosta; Pablo Aranda, Ousmane N’Dong, Nicolás Thaller, Julián Aude; Fernando Belluschi, Facundo Pérez, Matías Esquivel; Franco Orozco, Gonzalo Torres et Lucas Besozzi. DT: Luis Zubeldia

Rosario Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Facundo Almada, Diego Novaretti, Lautaro Blanco; Gino Infantino, Emanuel Ojeda, Francesco Lo Celso, Luciano Ferreyra; Ignacio Russo et Lucas Gamba. DT: Cristian González.

Stade: Ville de Lanús Néstor Díaz Pérez

Arbitre: Pablo Echeverria

Temps: 17.10

Télévision: Fox Sports Premium

Tableau des positions:

Zone de complémentation B:

Racing-Newell´s:

Newell tentera de piétiner sur le court de course

La Lepra, avec 9 unités, mène la zone de complémentation avec Vélez, mais avec une plus grande différence de buts (+5 contre +3). Dans cette perspective, les habitants de Rosario chercheront à s’imposer à Avellaneda et seront à l’écoute de ce qui se passe à Liniers. L’Académie, pour sa part, n’a aucune chance mathématique d’accéder à la définition et ce sera le dernier match de Sebastián Beccacece à la tête de l’équipe.

Formations probables:

Courses: Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Mauricio Martínez, Eugenio Mena; Fabricio Domínguez ou Carlos Alcaraz, Leonel Miranda, Matías Rojas, Lorenzo Melgarejo, Lisandro López et Héctor Fértoli. DT: Sebastian Beccacece.

Newell: Ramiro Macagno; Manuel Llano, Manuel Guanini, Santiago Gentiletti, Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Juan Sforza, Pablo Pérez; Sebastián Palacios, Maximiliano Rodríguez et Alexis Rodríguez. DT: Frank Kudelka.

Stade: Cylindre

Arbitre: Fernando Echenique

Temps: 19,20

Télévision: Fox Sports

Velez-Godoy Cruz:

Vélez tentera de profiter du fond de Godoy Cruz

Bien qu’ils aient la tête dans le match retour des demi-finales de la Copa Sudamericana contre Lanús, l’équipe de Liniers a la chance d’accéder à une finale pour soumissionner pour un billet pour une compétition internationale. Pour y parvenir, il devra battre la faible équipe de Mendoza et attendre ce qui se passe avec la lèpre à Avellaneda, puisque les deux équipes mènent avec les mêmes points, mais Mauricio Pellegrino a deux buts de moins de différence.

Formations probables:

Velez: Lucas Hoyos; Hernán de la Fuente, Lautaro Gianetti, Miguel Brizuela et Tomás Cavanagh; Federico Mancuello, Agustín Mulet, Thiago Almada et Luca Orellano; Juan Lucero et Ricardo Centurión. DT: Mauricio Pellegrino.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Gianluca Ferrari, Gonzalo Goñi, Leonel González et Ian Escobar; Martín Ojeda, Jalil Elías, Juan Andrada et Luciano Pizarro; Tomás Badaloni et Victorio Ramís. DT: Sebastian Mendez.

Stade: José Amalfitani

Arbitre: Facundo Tello

Temps: 19,20

Télévision: TNT Sports

Tableau des positions: