Dégustez une délicieuse rosca de reyes à la maison préparée par vos soins La rosca ne sera plus jamais la même avec ces 3 recettes créées par Kiwilimón Une rosca tressée fourrée de chocolat noir aux amandes ou une mini rosca de reyes décorée de mangé et de noix, dont on est as-tu envie de plus?

Le jour des trois rois arrive et avec lui, l’occasion idéale de cuisiner une délicieuse rosca de reyes pour ravir votre famille.

La rosca de reyes est un dessert à base d’une pâte sucrée en forme de beignet décorée en beaucoup de choses avec des tranches de fruits confits, confits au sucre ou cristallisés de différentes couleurs.

Le fil ne sera plus jamais le même avec ces 3 recettes créées par Kiwilimón: un fil tressé rempli de chocolat noir aux amandes, ou que diriez-vous d’un adorable mini gâteau roi décoré de mangé et de noix, mais si vous aimez le fromage à la crème, Ce bagel de format familial sera votre préféré avec une touche d’orange qui lui donne une saveur particulière.

3 fils de rois

Temps de préparation: 3 h 20 min

Temps de cuisson: 1 h 40 min

Portions: 15

Difficulté: faible

Présentation: Sur une assiette allongée accompagnée d’un pot de chocolat chaud.

Conseils: Dissout très bien la levure dans l’eau.

Ingrédients

1/2 tasse d’eau, pour la pâte 1 sachet de levure sèche, pour la pâte 4 tasses de farine de blé, pour la pâte 1/2 tasse de sucre raffiné, pour la pâte 1 cuillère à café de sel, pour la pâte 4 œufs, pour la pâte 1 / 3 tasse d’eau, froide, pour la pâte 1 cuillère à soupe de zeste d’orange, pour la pâte 1/2 tasse de lait de vache, pour la pâte 1 1/2 bâtonnet de beurre, pour la pâte (90 gr chacun) 150 grammes de chocolat, chocolat et fil d’amande 1/4 tasse de beurre, chocolat et fil d’amande 3 cuillères à soupe de sucre en poudre, chocolat et fil d’amande 2 cuillères à soupe de cacao en poudre, chocolat et fil d’amande 1/2 tasse d’amande, filetée, fil de chocolat et amandes 1 tasse de beurre, pour décorer le fil de chocolat et d’amande 1 tasse de farine, pour la croûte de mini fils 1 tasse de sucre glace, pour la croûte de mini fils 3 jaunes d’oeuf, pour la croûte de mini fils assez d’Ate, pour décorer les mini fils 1 œuf , à vernir mini fil 380 grammes de fromage à la crème, pour la garniture pas de fil de fromage 1/4 tasse de sucre glace, pour le fil de fromage 1 cuillère à soupe de zeste d’orange, pour le fil de fromage au goût de fruits confits, pour décorer le fil de fromage 1 œuf, pour vernir le fil de fromage au goût d’une poupée pour fil