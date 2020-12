Entretien avec Roy Berocay

Roy Berocay est l’un des référents de la littérature jeunesse et jeunesse uruguayenne. Avec plus de trente ans d’expérience, l’écrivain, musicien et journaliste plusieurs fois primé a su s’adapter aux nouveaux formats et générations d’enfants, créant, parmi tant de protagonistes, le personnage le plus attachant de la littérature jeunesse uruguayenne: le crapaud Ruperto. Dans un entretien avec María Belén Marinone dans le cadre de «Leamos Experience», l’écrivain a parlé de son travail et de sa lecture comme outil de sa propre réflexion. Ce qui suit est un extrait de la conférence, qui peut être vu dans son intégralité sur Experience.Leamos.com.

-Comment est né le crapaud Ruperto?

-En tant que garçon, j’étais très “gaff”. J’ai grandi dans le spa Parque del Plata [Uruguay], où il y avait toutes sortes d’insectes, crapauds, lézards, crabes … Nous y avons passé les week-ends et les étés et j’ai adoré cet environnement. Depuis, les crapauds étaient mon insecte préféré. Bien des années plus tard, étant de nouveau en vacances, mais déjà en famille, un de mes fils a trouvé un crapaud et je l’ai appelé “Ruperto”. C’est le premier nom qui m’est venu à l’esprit! Je ne sais pas pourquoi ni d’où je l’ai obtenu. Plus tard, comme je leur inventais des histoires avant de m’endormir – tout cela avant d’écrire un livre – je leur ai raconté une histoire sur un crapaud nommé Ruberto et ils ont adoré. J’ai donc continué à inventer jusqu’au jour où la possibilité de les écrire et de les publier s’est présentée.

-Pourquoi pensez-vous qu’après 30 ans, le crapaud Ruperto est toujours aussi valable?

-Je ne sais pas … Si je l’avais clair, je breveterais la formule! Je suis également très surpris. Je pense que c’est en partie dû à la composante affective. À l’époque où j’allais à l’école, les enfants m’étreignaient comme s’ils me connaissaient depuis toujours. Quand ils ne m’avaient jamais vu! C’est aussi dû à la complicité. Ruberto – et beaucoup de mes autres personnages – ont un facteur clé qui est de toujours être du côté de l’enfant. Venez penser comme si c’étaient des enfants, pas du côté de l’adulte qui essaie de dire quelque chose à l’enfant ou de le conduire dans une direction. Les enfants comprennent cela. Ils comprennent que les personnages ne leur diront pas de se brosser les dents.

-Pensez-vous que la littérature jeunesse a des objectifs?

-Il y a une grande quantité de matériel pour les enfants qui a des objectifs, qui sont délibérément didactiques: j’ai toujours été un très ennemi de cela. Je crois que les enfants ont le droit de faire produire pour eux du matériel artistique faisant appel à leur intelligence et de ne pas leur transmettre de messages, de les éduquer, pour qu’ils soient des «citoyens exemplaires». Aussi, il y a une sorte d’arnaque quand on ne dit pas à un enfant que le livre qui lui est adressé est «éducatif». Éduquer maman et papa peuvent le faire, les enfants doivent avoir des livres pour s’amuser, pour rire … Les enfants doivent savoir que les livres sont amusants, qu’il est bon de lire!

