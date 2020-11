LONDRES, 5 (EUROPE PRESS)

La chaîne de supermarchés britannique Sainsbury’s va fermer 420 magasins de sa filiale Argos, ainsi que les comptoirs viande, poisson et charcuterie de ses établissements pour répondre à l’évolution des habitudes de consommation et réduire les coûts, ainsi que les déchets plastiques et alimentaires, qui se traduiront par un ajustement d’environ 3 500 emplois, a annoncé l’entreprise.

«Nous accélérons nos plans de réduction des coûts pour ouvrir de nouvelles opportunités de financement de l’amélioration de notre offre alimentaire et pour nous assurer que nous pouvons répondre à la croissance des clients qui achètent via un large éventail de canaux», a déclaré la société. , qui estime qu’environ 3 500 de ses collègues «pourraient perdre leur emploi à cause des propositions».

En ce sens, la société britannique entend renouveler son modèle opérationnel de chaîne d’approvisionnement et de logistique, dans le but de réduire ses coûts d’environ 150 millions de livres (166 millions d’euros) d’ici mars 2024.

De même, il procédera à une réduction du nombre de magasins Argos, jusqu’à environ 100 d’ici 2024, en déplaçant environ 150 de ces magasins à l’intérieur des supermarchés de Sainbury, ainsi qu’en fermant environ 420 magasins, ce qui réduira les coûts d’exploitation. à environ 105 millions de livres (116 millions d’euros) d’ici 2024.

«Au fur et à mesure que nous ajouterons de plus en plus de magasins Argos et de points de collecte à Sainsbury’s, nous fermerons environ 420 magasins indépendants Argos, réduisant ainsi l’espace des magasins indépendants d’Argos au Royaume-Uni à environ 100 d’ici mars 2024», a expliqué la société.

D’autre part, l’entreprise procédera à l’adaptation de son modèle d’exploitation de magasin pour mieux refléter la demande des clients et la façon dont ils effectuent leurs achats aujourd’hui et à l’avenir, y compris la fermeture des comptoirs de viande et de poisson. et la charcuterie, qui permettra d’économiser au moins 60 millions de livres (66 millions d’euros) et de réduire le gaspillage alimentaire et la consommation d’énergie dans les magasins.

De cette manière, Sainsbury’s estime qu’il augmentera ses dépenses d’investissement au cours des trois prochaines années à environ 700 ou 750 millions de livres par an (773 ou 828 millions d’euros) pour conduire la transformation de la plateforme logistique de l’entreprise et la restructuration accélérée de la Magasins Argos.

Dans le même temps, l’entreprise estime que ces changements structurels entraîneront un coût extraordinaire compris entre 900 et 1 milliard de livres sterling (995 et 1 105 millions d’euros) jusqu’en 2024, dont environ 625 millions de livres (690 millions d’euros) seront enregistrés dans l’exercice en cours.

La chaîne de distribution au détail a indiqué qu’au cours des six premiers mois de son exercice, qui s’étend d’avril 2020 à mars 2021, elle avait enregistré des pertes de 179 millions de livres (198 millions d’euros), par rapport aux “ chiffres rouges ”. de 38 millions de livres (42 millions d’euros) enregistrés entre avril et septembre 2019, tandis que le chiffre d’affaires de la société s’est élevé à 14934 millions de livres (16508 millions d’euros), soit 1% de moins.