(@RacingClub)

Course présentée à Ruben Capria en tant que nouveau manager remplaçant Diego Milito. , El Mago a été officiellement présenté à midi lors d’une conférence de presse et sa première obligation est de choisir l’entraîneur qui soulagera Sebastian Beccacece.

El Mago, qui a eu trois étapes en tant que joueur de football à l’Académie, en Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze, 1998 et 2005, retraité en Peñarol d’Uruguay et n’a pas fait un bon pas en tant qu’entraîneur dans sa seule expérience Atlanta. Dans son nouveau rôle, l’ancien milieu de terrain de 51 ans Vous devez rechercher le coach dont l’objectif principal sera de Coupe Libertadores.

«C’est une grande satisfaction d’être de retour au club. Je peux honnêtement dire que mes connaissances seront utilisées pour prioriser tous les domaines », a déclaré l’ancien milieu de terrain. Et il a poursuivi: «J’ai une énorme confiance et Je sais qu’il existe un excellent groupe de travail qui nous aidera dans ce défi. C’est un apprentissage constant et sur ce chemin, la sagesse et l’expérience sont des valeurs intemporelles et très importantes sur lesquelles nous nous appuyer ».

“Le magicien est un homme de la maison et nous espérons que cela nous aidera à atteindre les objectifs que nous avons toujours à l’esprit, tout comme le championnat local et la Copa Libertadores », a déclaré Víctor Blanco après la signature du contrat du nouveau manager, qui sera là pour au moins un an.

Beccacece samedi, il a mené son dernier match dans la victoire pour 3 à 1 sur Newell’s et son nom semble reprendre le Chili, où il était déjà assistant de Jorge Sampaoli, bien qu’il puisse également atterrir à La Lepra.

La présentation de Capria auquel le président de l’entité de Avellaneda, Victor White, commencera à 12h30 dans le Centre sportif de l’institution.

Dans les couloirs du Cylindre, certains noms ont émergé comme candidats pour réussir Beccacece dans la direction technique du campus. Comme le magicien préfère les protagonistes de la hiérarchie et de l’expérience, Hernan Crespo perdrait du terrain au profit d’autres protagonistes tels que Guillermo Barros Schelotto, Alexander Medina ou Pablo Lavallén. Il apparaît également dans l’éventail des possibilités Diego Dabove, qui était déjà dans le club pendant le cycle de Diego Cocca qui se terminait par le titre de 2014.

Pendant ce temps, l’équipe a obtenu une licence pour de courtes vacances et tous les joueurs doivent se présenter à la première séance d’entraînement le 20 janvier. À présent, très probablement Courses ont déjà un DT assis sur le banc de remplacement.

Émergé dans Étudiants de La Plata, le magicien est arrivé à l’Académie en Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze et est devenu une idole du club grâce à son énorme talent. Après une brève visite au Croix Bleue, le milieu de terrain catégorique est revenu à Avellaneda en 1998 pour ensuite poursuivre sa carrière en Chacarita, Lanús, Unión de Santa Fe, Barcelone de Guayaquil, U. Católica de Chile, Newell’s et Peñarol.

JE CONTINUE DE LIRE

Boca et Banfield sont les finalistes de la Coupe Maradona: date, stade et tout ce que vous devez savoir sur la définition

Farré, le buteur du but qui a fait descendre River: “Maradona m’a appelé et m’a dit qu’il sautait sur le lit”

Inquiétude à Boca: Loco Banderita est hospitalisée dans un état grave pour une pneumonie aggravée par un coronavirus