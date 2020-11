MADRID, 22 ANS (CHANCE)

Rubén Cortada est l’un des acteurs les plus attractifs de notre pays et à chaque fois qu’il fait son apparition dans une série ou un film, la vérité est que nous devenons fous. Ce n’est qu’avec son sourire et son regard qu’il est capable d’arrêter le temps, il respire l’élégance et le professionnalisme dans chacun de ses rôles et ce n’est pas aussi facile qu’il y paraît. L’acteur est porté disparu depuis de nombreux mois et il y a quelques semaines on l’a vu revenir sur ses réseaux sociaux en beauté: avec une photographie qui a fait monter la température en cet automne froid.

Actuellement, nous ne savons pas que Rubén a un engagement de travail dans une série ou un film, nous ne savons donc pas dans quoi il sera plongé pour le moment, mais ce que nous savons, c’est qu’il continue de montrer son physique comme s’il s’agissait d’une sculpture.

Comme on dit, il y a quelques semaines, il est réapparu sur les réseaux sociaux avec un changement de look qui nous a paru des plus surprenants. Beaucoup sont les acteurs qui doivent changer physiquement d’un plateau à l’autre, mais Cortada a décidé de se refaire une beauté et a montré sa barbe naufragée et ses cheveux longs.

Pourtant, il reste l’un des hommes les plus attirants de la scène nationale. Et c’est que depuis qu’il a réapparu sur les réseaux sociaux il n’arrête pas de télécharger du contenu montrant son corps sans chemise, posant, avec ce regard … On ne sait pas ce que fait l’acteur, mais ce que l’on sait c’est que c’est l’un des les gens les plus sûrs d’eux sur grand écran.