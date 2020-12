Rubin Ritter, co-PDG du détaillant de mode en ligne Zalando SE, pourrait prendre un coup potentiel de plus de 100 millions de dollars pour sa femme.

Miamimundo / Bloomberg

Le cadre de 38 ans a déclaré qu’il prendrait sa retraite l’année prochaine afin que sa femme puisse poursuivre sa carrière pendant qu’il s’occupe de leurs enfants. Le déménagement pourrait vous coûter jusqu’à 93 millions d’euros (112 millions de dollars) en options à partir d’un programme d’incitation sur cinq ans établi en 2018, selon les calculs de Bloomberg. Le couple milliardaire attend leur deuxième enfant.

«Je veux passer plus de temps avec ma famille grandissante», a déclaré Ritter dans un communiqué le 6 décembre. “Ma femme et moi avons convenu que pour les prochaines années, vos ambitions de carrière doivent avoir la priorité.” La femme de Ritter est juge.

Cette décision est un coup de pub pour l’entreprise berlinoise qui a été du mauvais côté du débat sur l’égalité des sexes. Zalando, dont les clients sont pour la plupart des femmes, a un conseil exécutif de cinq membres composé uniquement d’hommes blancs. C’était l’une des entreprises embarrassées l’année dernière par la fondation AllBright pour ne pas s’engager envers des femmes membres du conseil d’administration.

Depuis lors, Zalando s’est engagé à augmenter la proportion de femmes dans ses cinq principaux niveaux de direction, y compris le conseil d’administration, à 40% d’ici 2023. Avec la démission de Ritter, il y a «une réelle chance que Zalando montre qu’ils veulent dire ce qu’ils ont dit »en remplissant son poste avec une femme, a déclaré le directeur général d’AllBright, Wiebke Ankersen.

Zalando n’est pas unique à Germany Inc. en termes d’inégalité entre les sexes. L’écart de rémunération entre les hommes et les femmes du pays est parmi les pires d’Europe, et la proportion de femmes dirigeantes qui peuplent ses conseils d’administration est inférieure à celle de la plupart des pays industrialisés, selon AllBright. Seuls 9,3% des postes dans les conseils d’administration des 160 plus grandes entreprises d’Allemagne étaient occupés par des femmes l’année dernière, a-t-il déclaré.

Les hommes qui sacrifient des carrières prestigieuses pour leurs épouses sont également extrêmement rares en Allemagne. En 2007, Franz Muentefering, alors vice-chancelier d’Allemagne dans le gouvernement d’Angela Merkel, a démissionné pour s’occuper de sa femme, atteinte d’un cancer. L’année dernière, Andreas Utermann d’Allianz Global Investor a démissionné pour s’occuper de ses trois filles afin que sa femme puisse se concentrer sur son entreprise.

Le départ de Ritter laissera les fondateurs Robert Gentz ​​et David Schneider en tant que co-PDG à partir de l’année prochaine, privés de leur chef de la stratégie et du visage de l’entreprise. Zalando, qui a combiné ses capacités en matière de mode, de logiciel et de logistique pour devenir le plus grand détaillant de vêtements en ligne d’Europe, est dirigé exclusivement par trois co-PDG.