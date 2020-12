15 minutes. L’ancien maire de New York, Rudy Giuliani, avocat personnel du président américain sortant Donald Trump, a été hospitalisé après avoir appris qu’il avait contracté un coronavirus dimanche, a rapporté lundi la télévision CNN.

Giuliani, 76 ans, a été admis à l’hôpital universitaire de Georgetown, à Washington DC, le même dimanche, a révélé une source proche de sa situation, citée par CNN.

Plus de détails sur la santé de Giuliani sont inconnus et on ne sait pas quand il a été testé positif pour la maladie.

L’état de santé de Giuliani

C’est Trump lui-même qui a annoncé la nouvelle que Rudy Giuliani avait attrapé le coronavirus.

Rudy Giuliani, de loin le meilleur maire de l’histoire de New York, et qui a travaillé sans relâche pour dénoncer les élections les plus corrompues (de loin!) De l’histoire des États-Unis, a été testé positif pour le virus chinois. Guérissez-vous bientôt Rudy Nous allons passer à autre chose !!! “, a écrit Trump dimanche sur son compte Twitter.

. @ RudyGiuliani, de loin le plus grand maire de l’histoire de New York, et qui a travaillé sans relâche pour dénoncer les élections les plus corrompues (de loin!) De l’histoire des États-Unis, a été testé positif pour le virus chinois. Guérissez bientôt Rudy, nous continuerons !!! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 6 décembre 2020

Le 20 novembre, le fils de l’avocat du président, Andrew Giuliani, a annoncé sur Twitter qu’il avait été infecté. Cependant, elle a dit qu’elle ne ressentait que des symptômes légers et qu’elle «suivait les protocoles appropriés».

Le même jour, Donald Trump Jr., le fils aîné du président américain, a été testé positif au coronavirus.

Les allégations de Trump sans preuves

Au cours des dernières semaines, Giuliani s’est rendu dans différentes régions du pays pour défendre les allégations de Trump sans preuve qu’il y ait eu une fraude aux élections du 3 novembre dernier que le démocrate Joe Biden a remportée et dont le résultat le président sortant n’a pas accepté.

Giuliani est apparu à de nombreuses reprises lors de conférences de presse ou lors d’audiences publiques devant des législateurs d’État sans masque facial.

Hier soir, l’Assemblée législative de l’Arizona, où Giuliani a comparu au début de la semaine dernière, a annoncé qu’elle fermait ces jours-ci en raison de l’inquiétude existante concernant l’extension du COVID-19.

Les États-Unis sont le pays au monde le plus touché par la pandémie avec plus de 14,7 millions de cas et plus de 282 000 décès, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.

Ces derniers jours, les États-Unis ont connu un nombre record d’hospitalisations, d’infections et de décès quotidiens.

En octobre, Trump lui-même a été infecté par le coronavirus et a passé trois jours dans un établissement de santé en dehors de Washington DC.