PHOTO DE DOSSIER: l’ancien maire de New York, Rudy Giuliani, avocat personnel du président américain Donald Trump, s’exprimant sur les résultats de l’élection présidentielle américaine de 2020 lors d’une conférence de presse à Washington, aux États-Unis. 19 novembre 2020. REUTERS / Jonathan Ernst / Archive

Par Jan Wolfe

6 décembre (.) – L’avocat du président Donald Trump, Rudy Giuliani, a été testé positif au COVID-19, a déclaré dimanche le président, après que l’ancien maire de New York ait effectué une série de voyages pour persuader les législateurs républicains du Congrès. États d’inverser les résultats des élections.

Giuliani, 76 ans, est le dernier d’une longue lignée de personnes proches de la Maison Blanche, y compris Trump lui-même, qui a attrapé le coronavirus au milieu d’une pandémie qui a tué plus de 280000 Américains.

“@RudyGiuliani, de loin le meilleur maire de l’histoire de New York, et qui a travaillé sans relâche pour dénoncer les élections les plus corrompues (de loin!) De l’histoire américaine, a été testé positif pour le virus chinois. Trump a déclaré, en utilisant un terme pour le coronavirus qui a suscité des représailles.

Giuliani n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’avocat a dirigé les efforts infructueux de Trump pour annuler sa défaite du 3 novembre contre le président élu Joe Biden par une série de poursuites. Trump et Giuliani ont affirmé, à plusieurs reprises et contrairement aux preuves, que le résultat des élections avait été entaché d’une fraude généralisée.

Les responsables des États et du gouvernement fédéral ont déclaré à plusieurs reprises qu’il n’y avait aucune preuve de fraude à grande échelle.

Giuliani s’est rendu en Géorgie jeudi, où il a exhorté les législateurs des États à suspendre la certification de la victoire de Biden, après avoir fait des demandes similaires au Michigan mercredi et en Arizona lundi.

Trump et beaucoup de ses proches collaborateurs ont refusé de porter un masque facial et d’éviter les foules, comme recommandé par les autorités sanitaires pour arrêter la transmission de la maladie respiratoire, qui a atteint des niveaux records aux États-Unis à l’approche de l’hiver.

Giuliani, qui est devenu internationalement connu comme «le maire des États-Unis» pour son leadership après les attentats du 11 septembre 2001, a été confronté à des problèmes juridiques croissants sous l’administration Trump.

Les procureurs fédéraux de Manhattan ont enquêté sur les affaires de Giuliani en Ukraine, et deux de ses associés, Lev Parnas et Igor Fruman, ont été accusés de violations des lois sur le financement des campagnes.

Giuliani n’a pas été inculpé au pénal et a nié les actes répréhensibles. Parnas et Fruman ont plaidé non coupable.

(Reportage de Jan Wolfe et Karen Freifeld; édité en espagnol par Ricardo Figueroa)