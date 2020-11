Coeur ouvert. Donc il a été exprimé Oscar Ruggeri à propos de son ami et ancien coéquipier de l’équipe argentine. Diego Armando Maradona Il vit ses heures les plus difficiles après avoir été opéré pour un hématome sous-dural à la tête et l’inquiétude pour sa santé grandit après l’hospitalisation qui a eu lieu lundi dernier. El Cabezón, qui a précisé qu’il ne pouvait pas communiquer avec Ten la dernière fois, a fait une longue décharge après les dernières nouvelles connues sur le DT actuel de la gymnastique.

“J’aimerais que les gens qui sont là disent non à certaines choses, pondent leurs œufs et disent non. Ce que je demande est difficile, car celui qui dit non va sûrement partir, mais nous sommes déjà à un âge où nous devons nous calmer. Je parle en ami. Tout oui, oui, oui, ce n’est pas normal dans la vie. Je rentre chez moi et ils ne me disent pas tout oui», A déclaré l’ancien défenseur argentin à propos de Maradona.

Ruggeri a particulièrement souligné la relation rigide qu’il entretient avec certaines de ses filles, en particulier Dalma et Gianinna. “C’est pourquoi c’est triste pour moi … Savez-vous comment c’était quand les filles sont arrivées? C’était du pur bonheur. J’espère qu’ils mèneront tout ce qu’ils ont à faire, parce qu’ils ont d’autres frères reconnus par Diego. Mais j’espère que je suis heureux», Il a réfléchi sur le programme 90 Minutos (ESPN), où il est panéliste.

L’ancien footballeur de 58 ans a également déclaré que lors de la dernière fois, il avait eu des problèmes de communication avec Diego et a évoqué la relation actuelle: “Je n’ai pas le numéro de téléphone direct, car j’avais dix téléphones. Il y a eu des moments où j’ai parlé, il y a des années. Je lui enverrais un message et il répondrait au toucher. Aujourd’hui, Diego n’est pas au téléphone. L’agenda est exploité. «Encore Diego, Diego ceci, Diego ceci…» Il ne vous répond pas. OU il t’envoie le message et je sais que ce n’est pas de lui. Je le connais tellement que je connais les messages qu’il m’enverrait. Quand je lis un message, je le réalise. Quelqu’un répond, je réalise. Quelqu’un de là répond. Il me parle d’une manière qu’il ne vous parlera pas ».

«Chaque fois que nous le sommes, je lui dis ‘Armando, qu’est-ce que tu fais Armando’, et il chie de rire. Nous nous parlons en quelque sorte pour tout ce que nous avons vécu. Il n’est pas facile d’y arriver. Et on ne veut pas, à vrai dire, créer quilombo. Imaginez que je vais à la maison, s’il est là-haut, crier et passer. Mais en imaginant que trois ou quatre d’entre nous tombent, vous frappez à la porte et ils disent «pas aujourd’hui». Il faut donner un steak à celui qui dit non aujourd’hui», A expliqué la raison pour laquelle il n’a pas insisté pour approcher ces derniers temps.

Ruggeri, au-delà du temps qu’il partageait avec Maradona dans l’équipe argentine et à Boca, était proche des Dix quand il était en charge de l’équipe nationale lors de la Coupe du monde 2010. Bien qu’il n’était pas officiellement assistant, il a toujours tenu des dialogues et des réunions dans ce domaine. processus. Il apprend actuellement l’état de son ami par l’intermédiaire de son avocat, Matías Morla: «Je parle avec Matías Morla. Il me le dit. Il me dit comment il va, comment il vient, comment ils vont, mais bon … “.

“Maintenant je ne le vois pas, qu’est-ce que je sais, Cette année on s’était organisé quand ça a commencé avec les 86 garçons, on voulait aller en van et on allait le surprendre à l’entraînement sans le dire à personne. Nous avons dit que nous devions nous réunir, nous nous sommes organisés et cette pandémie nous a attrapés. Si je rentre chez moi, aucun de ceux qui sont là ne m’arrête. J’entre. Comment je suis entré, par exemple, quand il vivait à Nordelta. Je suis entré et je suis parti. Je bavardais, on a merdé de rire pendant un moment, on s’est raconté des anecdotes et puis je suis parti », a-t-il expliqué à propos de son lien avec le capitaine historique qui a été opéré mardi soir à la clinique Olivos.

Ruggeri n’avait aucun doute lorsqu’on lui a demandé s’il avait vu Maradona heureuse la dernière fois: «Le Diego que je connais, non. Oui, quand il est sur le terrain, il allait commencer le match, ils l’assoyaient sur cette chaise “. Cependant, il a montré son mécontentement face à la scène qui a été vue vendredi dernier sur le court de Gimnasia de La Plata, où il est allé vivre l’hommage pour ses 60 ans puis est parti: “Non, ne parlons même pas vendredi. Vendredi n’était pas lui. Ce n’est pas le compagnon de Maradona, notre ami. Ce n’était pas bon là-bas. Il y a eu une grosse erreur. L’exposer, si ce n’était pas juste, pourquoi? Ce n’est pas bon “.

“Il est heureux quand il va au tribunal. Pas vendredi, mais quand il se rend sur un court pour entraîner. Là, il est heureux. Tu ne te souviens pas du sourire que j’avais à chaque match? Il veut jouer. C’est pourquoi ça me donne je ne sais quoi quand je le vois comme ça. Nous avons traversé tant de choses, mais le temps passe et vous fait des ravages », a-t-il précisé. “Oui Tu fais une conversation avec Diego main dans la main, je suis sûr qu’il ne sait pas combien il a d’argent. Si vous avez de l’argent ou pas, parce que cela n’a pas besoin d’être avec de l’argent. Que vas-tu facturer à Diego? Je passe par des péages et ils me disent: “Champion du monde, comment vais-je vous facturer?” À moi! Imaginez si Diego passe, il quitte la boîte », a-t-il précisé.

Actualités en développement …

