MOSCOU (AP) – La police russe a arrêté samedi des centaines de manifestants qui sont descendus dans la rue malgré des températures glaciales de -50 degrés C (-58 F) pour demander la libération du principal chef de l’opposition du pays, Alexei Navalny. .

Navalny, qui est le critique le plus éminent et de longue date du président, Vladimir Poutine, a été arrêté le 17 janvier après son retour d’Allemagne à Moscou, où il a passé cinq mois à se remettre d’un grave empoisonnement avec un agent neurotoxique dont il reproche au Kremlin.

Selon les autorités russes, son séjour en Allemagne a violé les termes de la condamnation avec sursis dans une affaire pénale que Navalny qualifie d’illégitime. Il devrait comparaître au tribunal début février pour déterminer s’il purgera une peine de trois ans et demi de prison.

Plus de 350 personnes ont été arrêtées lors de manifestations en Extrême-Orient et en Sibérie, selon le groupe de surveillance des détentions OVD-Info. Pour l’après-midi, des mobilisations sont prévues dans la capitale, Moscou, à Saint-Pétersbourg et dans d’autres villes de la partie européenne du pays.

Plusieurs milliers de personnes ont pris part à une manifestation à Ekaterinbourg, la quatrième plus grande ville de Russie, et des marches ont également eu lieu à Vladivostok, une ville portuaire du Pacifique; sur l’île de Yuzhno-Sakhalinsk et à Novosibirsk, entre autres.

Treize personnes auraient été arrêtées lors d’un acte à Yakutsk, une ville de la région de la Sibérie orientale où les thermomètres atteignaient -50 degrés Celsius.

À Moscou, des milliers de personnes se rassemblaient sur la place centrale Pouchkine avant le début de la manifestation. Grâce au système de sonorisation de la police, on a demandé aux participants de respecter la distance de sécurité due à la pandémie et il a été rappelé que l’acte était illégal.

La police anti-émeute a sporadiquement attrapé un assistant et l’a mis dans des bus de police.

La police de Moscou a arrêté jeudi trois éminents associés de Navalny et deux d’entre eux ont ensuite été emprisonnés pendant neuf et dix jours.