MADRID, 24 ANS (EUROPA PRESS)

Le département d’État des États-Unis a demandé samedi à la Russie de libérer l’activiste Alexei Navalni et les plus de 3000 manifestants arrêtés ce samedi lors des manifestations appelant à la libération de prison de cet opposant connu.

Dans un communiqué, les États-Unis ont accusé le gouvernement de Vladimir Poutine de «rechercher la suppression de la liberté d’expression par le harcèlement des organisateurs de manifestations, les menaces contre les plateformes de médias sociaux et l’arrestation préventive de participants potentiels aux manifestations. “.

Le département d’État a qualifié la répression des manifestations de «signes inquiétants» et a rappelé qu’elles surviennent après des années de restrictions accrues et d’actions répressives contre l’opposition et la société civile.

Il a également demandé à la Russie de “coopérer pleinement” à l’enquête internationale sur l’empoisonnement Navalni et d’expliquer “de manière crédible” l’utilisation d’un agent chimique sur le sol russe.

“Les États-Unis se joindront à nos alliés et partenaires pour défendre les droits de l’homme, que ce soit en Russie ou partout où ils sont menacés”, conclut le communiqué.

Navalni a été arrêté dimanche dernier à son arrivée en Russie trois mois après avoir été transféré en Allemagne pour le soigner pour une tentative d’empoisonnement avec l’agent neurotoxique Novichock qui a failli mettre fin à ses jours.

En utilisant des techniques d’enquête sur les données ouvertes et en se faisant passer pour un supérieur, l’activiste a réussi à tromper l’un des responsables présumés de l’opération pour l’empoisonner en lui faisant avouer sa responsabilité et celle du gouvernement russe.

L’arrestation de l’activiste a provoqué l’indignation dans une grande partie de la communauté internationale et de la société civile et a conduit à la plus grande journée de manifestations en Russie depuis des années.