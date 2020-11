25/02/2016 Drapeaux de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) MAGHREB AFRIQUE INTERNATIONAL POLITIQUE OUEST S HARA PRÊT PAR LE FRONT POLISARIO

MADRID, 21 ANS (EUROPA PRESS)

L’Armée de libération du peuple sahraoui (SPLA), la branche militaire de la République arabe sahraouie démocratique autoproclamée (RASD) et le mouvement Front Polisario, ont annoncé ce samedi de nouvelles attaques dans les dernières heures contre diverses positions de l’armée marocaine sur la ligne de séparation qui divise le Sahara Occidental, et qui aurait laissé des «pertes humaines et matérielles» dans les rangs marocains.

Les forces sahraouies, selon un communiqué militaire, “ont continué avec d’intenses attaques contre diverses positions des forces d’occupation marocaines le long du Mur de l’humiliation et de la honte, où des sites ennemis ont été directement bombardés par les combattants de la SPLA” , selon la note, recueillie par l’agence de presse sahraouie SPS.

Selon le même communiqué, le jeudi 19 novembre, “des détachements avancés de combattants de la SPLA ont lancé de violentes attaques contre des positions ennemies” dans les zones d’Alfayine dans le secteur Farsia, Umdegan dans le secteur Bakari, Rus Sabti dans le secteur de Mahbas, Shaidmia et Umlagta dans le secteur Mahbas, et Glaibat-Alagaya dans le secteur Awsard.

Les attaques se sont poursuivies vendredi avec “de violentes attaques contre la zone de Rus Audei Umrukba dans le secteur de Mahbas et de violents bombardements contre la zone de Rus Fadrat-Tamat dans le secteur de Hawza”.

Le communiqué assure que “ces attaques ont causé des pertes humaines et matérielles dans les rangs de l’armée d’occupation marocaine”, bien que ni Rabat ni ses médias officiels n’aient commenté ces informations.

Les tensions se sont considérablement accrues depuis que Rabat a annoncé vendredi le début d’un déploiement militaire pour mettre fin au blocus opéré depuis le 21 octobre par les militants sahraouis. Le Polisario considère le col de Guerguerat comme «illégal», situé dans la zone sud-ouest du Sahara Occidental et limitrophe de la Mauritanie.

Les incidents sont les plus graves depuis 2016, lorsque le Maroc a commencé la rénovation et le pavage d’une route sur un territoire officiellement sous le contrôle du Polisario. Le Maroc et les Sahraouis ont envoyé des forces armées dans la région, bien qu’elles se soient retirées après l’intervention de l’ONU pour empêcher une escalade.

Guerguerat est sous contrôle marocain et est le principal poste frontière avec la Mauritanie. Rabat considère la zone entre le poste et la frontière avec la Mauritanie comme un “ no man’s land ”, tandis que le Front Polisario la considère comme son propre territoire et cela se reflète dans l’accord de cessez-le-feu signé par les deux parties en 1991.