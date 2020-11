24/12/2019 Brahim Gali, président de la RASD et secrétaire général du Front Polisario MAGHREB POLITICS INTERNATIONAL AFRICA WESTERN SAHARA PRÊTÉ PAR LE FRONT POLISARIO

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) autoproclamée et leader du Front Polisario, Brahim Gali, a publié ce samedi un décret présidentiel annonçant la fin de l’engagement au cessez-le-feu signé entre le Front Polisario et le Maroc en 1991 .

Le décret ordonne à l’état-major général de l’Armée populaire de libération sahraouie de prendre toutes les mesures liées à la mise en œuvre des exigences de ce décret dans la limite de ses pouvoirs et de son autorité, selon l’agence de presse sahraouie SPS.

Le décret ordonne également à l’Autorité nationale de sécurité, dirigée par le Premier ministre Mohamed Luali Akeik, “de prendre des mesures relatives à la mise en œuvre des conditions de l’état de guerre en ce qui concerne la gestion et l’administration des institutions et agences nationales et de garantir la régularité des services à la population “.

Les forces armées marocaines se sont déployées ce vendredi dans la zone d’El Guerguerat, à la frontière avec la Mauritanie, pour garantir la libre circulation après des semaines de blocus des militants sahraouis et de «provocations» attribuées de Rabat au Front Polisario.

Le Polisario considère cette action comme une violation du cessez-le-feu et a rapporté avoir tiré sur quatre bases marocaines et deux points de surveillance situés dans le mur de séparation construit dans le désert par le Maroc.

“Avec l’attaque contre les civils sahraouis à El Garguerat, le Maroc a gravement sapé non seulement le cessez-le-feu et les accords militaires y afférents, mais aussi toute possibilité de solution pacifique et durable du problème de la décolonisation au Sahara Occidental”, a-t-il reproché. le Front Polisario.

L’origine du différend réside dans une route construite par le Maroc pour faciliter le transit vers la Mauritanie, bien que le Polisario la considère comme une infrastructure illégale au sens de l’accord de cessez-le-feu de 1991.

ANCIENNE COLONIE ESPAGNOLE

La colonie espagnole du Sahara a été occupée en 1975 par le Maroc et la Mauritanie après les accords tripartites, signés le 14 novembre 1975, qui donnaient la souveraineté du Sahara espagnol à ces deux pays.

Après une brève guerre, le Front Polisario a expulsé la Mauritanie et signé la paix et la reconnaissance mutuelle avec ses milices aux portes de Nouakchott, mais le Maroc a consolidé son contrôle sur le territoire et des milliers de Sahraouis ont fui la répression sauvage.

En 1991, un cessez-le-feu a été signé entre les deux parties, qui se sont engagées à organiser un référendum d’autodétermination organisé par la Mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental, mais depuis lors, les différends sur le recensement pour le vote – -Le Maroc veut que les colons marocains votent – ils ont empêché la consultation. Aujourd’hui, 140 000 réfugiés sahraouis vivent dans les camps de Tindouf, en Algérie.