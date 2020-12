17/11/2018 Manifestation en faveur de l’autodétermination du Sahara Occidental à Madrid POLITICA MAGREB AFRICA INTERNACIONAL WESTERN SAHARA JESUS ​​HELLIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, a applaudi l’accord de normalisation des relations entre Israël et le Maroc et a défendu la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, arguant que la seule solution pacifique au territoire exige que le peuple Les Sahraouis acceptent les conditions du plan d’autonomie de la région proposé par Rabat.

“Les États-Unis continuent de croire que seules des négociations politiques peuvent résoudre les problèmes entre le Maroc et le Front Polisario”, a expliqué Pompeo en référence au mouvement politico-militaire qui sert d’organe directeur de la République arabe sahraouie démocratique autoproclamée (RASD).

“Comme nous le disons depuis longtemps, nous pensons que ces négociations devraient se dérouler dans le cadre du plan d’autonomie du Maroc”, a-t-il expliqué dans un communiqué. Les Sahraouis, pour leur part, réclament la tenue d’un référendum pour décider de leur indépendance, comme le prévoit le plan de paix appelé Plan Baker, base du cessez-le-feu en vigueur de 1991 à 2020.

Pour le reste, Pompeo a conclu un accord pour normaliser les relations entre Israël et le Maroc qui impliquera non seulement des «relations diplomatiques complètes», mais la possibilité de «survols et vols directs à destination et en provenance d’Israël et favorisera une coopération économique sans restriction entre les entreprises israéliennes. et les Marocains “.

“Cette étape importante est le résultat du dur travail diplomatique de beaucoup de personnes qui ont consacré leur temps et leur expérience pour parvenir à un résultat qui profite aux deux parties”, a souligné M. Pompeo.

Le secrétaire d’État a rappelé que «en 1777, le Maroc a été le premier pays à accorder une reconnaissance diplomatique aux États-Unis d’Amérique».

“Notre amitié a perduré. Aujourd’hui, avec Israël et le Maroc, nous déclarons au monde que nous nous attachons à libérer le potentiel de tous nos citoyens pour assurer la prospérité et la sécurité continues de nos pays”, a-t-il ajouté. “Les Etats-Unis, Israël et le Maroc ont embrassé la paix et le monde va mieux grâce à elle”, conclut-il.