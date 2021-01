Le pilote Carlos Sainz et le copilote Lucas Cruiz (X-Raid Mini JCW Team), dans la troisième étape du Rally Andalucía 2020, test de préparation du Dakar 2021. . / Román Ríos / Archive

Madrid, 1er janvier . .- Carlos Sainz (MINI JCW X-Raid), triple champion d’Espagne du rallye le plus difficile du monde, défendra le titre de champion dès ce samedi dans l’édition la plus exigeante du Dakar, numéro 43, qui débute pour la deuxième année consécutive en Arabie Saoudite, conditionnée par la crise sanitaire provoquée par le covid-19, qui a entraîné une perte substantielle de pilotes et des changements importants dans l’organisation.

Nani Roma fera ses débuts avec une équipe lors des débuts de BRX-Prodrive et Laia Sanz (Gas Gas) sera en compétition malgré la maladie de Lyme.

La beauté d’un paysage sans autre élément que celui d’une fine couche de sable flottant dans les airs est le principal danger du rallye le plus dur du monde: le Dakar. Un défi à la portée de quelques privilégiés qui se déroulera du 2 au 15 janvier et qui débutera et se terminera depuis la ville de Djeddah (Arabie Saoudite).

C’est le Dakar le plus différent qui soit. Jusqu’à il y a quelques jours, les pilotes craignaient l’annulation de l’événement en raison de la fermeture des frontières de l’Arabie saoudite après le taux élevé d’infections par COVID-19 qui se produit dans le pays asiatique.

Se rendre à Djeddah a été une véritable odyssée, dans laquelle beaucoup sont restés en cours de route. La crise sanitaire a dessiné un Dakar complètement nouveau, avec une perte substantielle de coureurs et des changements importants dans l’organisation.

Contrairement aux autres années, les pilotes resteront dans la «bulle» tout au long de la compétition. Les concurrents pourront uniquement se déplacer de l’hébergement au bivouac, fermé aux visites.

Cette année, le raid légendaire comprendra 12 étapes et couvrira un total de 7 646 km, dont 4 767 seront des spéciales chronométrées. Les pilotes suivront le trail de l’année dernière, mais les étapes seront totalement nouvelles.

Après avoir valorisé l’expérience de l’année précédente, l’organisation a décidé dans cette édition de réduire la longueur et le nombre de sections de vitesse pour donner la priorité à la technique de pilotage, à la traversée de dunes et à la navigation, rendant ainsi l’essence sauvage et aventureuse du rallye. raid le plus dur du monde.

Par ailleurs, David Castera, de l’organisation, a annoncé des modifications au règlement de cette nouvelle édition du Dakar. Parmi les plus remarquables, il faut noter la limitation à une seule utilisation du piston pendant tout le test et la distribution du road book tous les matins juste avant le départ.

Carlos Sainz et Nasser Al-Attiyah, favoris pour une autre année

Parmi les grandes rivalités de l’histoire du sport, le triple champion du Dakar Carlos Sainz et le qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo) ne peuvent être absents. Pendant plus d’une décennie, ils ont mené de formidables batailles, devenant l’histoire vivante du rallye raid le plus difficile au monde.

Dans cette édition, peut-être que le combat pour le titre entre le Mini JCW Buggy de Sainz et le Toyota Hilux V8 d’Al-Attiyah est le plus «normal» de la compétition. «El matador», comme il l’a reconnu dans plusieurs interviews, est conscient que la bataille se déroulera entre Mini et Toyota, sans pour autant négliger le Prodrive, qui comptera deux pilotes avec une grande expérience, le neuf fois champion du monde des Rallyes de France, Sébastien Loeb et la double championne espagnole du Dakar, Nani Roma.

La Baja de Ha’il, dernier test de préparation avant le Dakar, a servi de prévisualisation de ce qui est attendu en Arabie Saoudite. Toyota et Mini se partagent les quatre premières places. Un combat intense entre Carlos Sainz et Nasser Al-Attiyah a abouti à la victoire espagnole en raison d’un penalty infligé au Qatar pour excès de vitesse. La troisième place revient au Français Stéphane Peterhansel (MINI JCW X-Raid), coéquipier madrilène.

Après quatorze dakares, Sainz continue à avoir soif de défis. En Arabie, il aura une chance d’égaler le record historique de Finn Ari Vatanen, seul pilote à avoir remporté quatre éditions du Dakar. Devant, avec treize victoires, seule la légende du raid «Monsieur Dakar»: Stéphane Peterhansel.

L’Espagnol Isidri Esteve, qui sera au volant de la Toyota Hilux pilotée par Fernando Alonso lors de la précédente édition dans le cadre de Toyota Overdrive, une structure parallèle à la structure officielle, vise à figurer parmi les dix premières positions du classement.

Bahrain Raid Xtreme (BRX) fait ses débuts avec Roma et Loeb

Atteindre la gloire lors de la première édition du Dakar est un jalon pratiquement impossible à atteindre, mais BRX a formé une équipe pour rêver d’un exploit historique. Sebastién Loeb et Nani Roma seront au volant de la «Cazador», la nouvelle machine Prodrive postulée comme alternative à la Mini et à Toyota.

Nani Roma, seule espagnole à avoir remporté le Dakar en voiture (2014) et en moto (2004), s’est retrouvée sans copilote quelques jours après le début de la course. Son partenaire, l’Espagnol Dani Oliveras, a annoncé son retrait de la compétition après avoir été testé positif au COVID-19 lors des tests PCR avant le début de l’événement.

Le remplaçant d’Olivera sera le Français Alex Wincocq, expérimenté sur le Dakar, puisqu’il a formé une équipe en 2015 avec son compatriote Guerlain Chicherit.

Sanz contre le Dakar le plus dur de sa carrière

Laia Sanz, légende vivante du sport espagnol avec 18 titres mondiaux entre enduro et trial dans son palmarès, partira ce samedi de Djeddah, le Dakar le plus compliqué de sa carrière, avec une valise chargée d’antibiotiques et sans préparation préalable.

Dix fois championne du rallye féminin le plus difficile du monde, elle participera à son onzième Dakar malgré sa convalescence de la maladie de Lyme, contractée en septembre dernier par une morsure de tique. Le Catalan démontre, une fois de plus, de quelles pâtes un champion est fait.

La maladie l’a amenée à arriver “moins préparée que jamais”, mais elle est sûre que lorsqu’elle enfile “le casque, l’envie de donner du gaz sera là”. La question, a fait remarquer le pilote de Gas Gas, sera de voir «comment réagit le physicien».

Motos: KTM pour la reconquête

Les motos continuent pour une autre année d’être la catégorie la plus ouverte du Dakar. Lors de la dernière édition, Honda a réussi à briser la dictature de KTM, qui avait régné pendant 18 années consécutives.

Les favoris pour menacer la couronne remportée l’an dernier par l’Américain Ricky Brabec (Monster Honda) seront: le Chilien Pablo Quintanilla (Rockstar Husqvarna); le double champion australien du Dakar Toby Price (Red Bull KTM), l’anglais Sam Sunderland (Red Bull KTM), le premier Britannique à remporter un Dakar (2017) et le pilote espagnol expérimenté Joan Barreda (Monster Honda), qui disputera son onzième Dakar en étant le coureur actif avec le plus de victoires d’étape dans le rallye le plus difficile du monde (24).

SVV: Farrés et Gutiérrez aspirent à tout

Gerard Farrés, dirigera l’équipe américaine Monster Energy Can-Am en l’absence du champion en titre, l’Américain Casey Currie et fait partie des favoris pour remporter la victoire dans la catégorie T4 des véhicules légers, aux côtés du Chilien Chaleco López (South Racing Can-Am) et le russe Sergei Kariakin (SNAG Racing).

Cristina Gutiérrez, quant à elle, fera ses débuts avec l’équipe Red Bull dans la catégorie T3 des prototypes légers, et fera ses débuts en copilote, le Français François Cazalet. Tous deux mettront leur expérience au service de l’Overdrive pour se disputer les plus hautes positions du classement.

Dans cette édition, la catégorie des véhicules légers accueillera un casting d’illustres figures du sport automobile, dont, entre autres, le champion du monde suédois de la FIA, Mattias Ekström (Yamaha X-Raid) et le qatari Khalifa Al-Attiyah ( South Racing Can-Am), le frère cadet de Nasser.