L’horaire comprend le retour des vols vers Cancun, Punta Cana et Salvador de Bahía (Aerolineas Argentinas)

Quelques semaines avant le début de la saison estivale, Aerolineas Argentinas a ajouté plus de vols et de fréquences internationales pour les mois de décembre, janvier, février et mars. Le nouvel horaire comprend le retour des vols vers Rome, New York, Bogotá, Cancun, Punta Cana et Salvador de BahíaDestinations que la compagnie a dû suspendre en raison de restrictions dues à la pandémie ou qui ne fonctionnaient que comme des vols de rapatriement spéciaux.

«Avec ces vols, nous avons l’opportunité de revenir sur certains des objectifs que nous nous étions fixés au début de l’administration et qui concernent le renforcement du réseau international. Il est important pour l’entreprise et pour le pays de continuer à prendre des mesures pour normaliser l’activité », a-t-il expliqué Pablo Ceriani, propriétaire d’Aerolineas Argentinas.

Il est important pour l’entreprise de continuer à prendre des mesures pour la normalisation de l’activité (Pablo Ceriani, directeur d’Aerolineas Argentinas)

Avec la deuxième vague de cas de coronavirus en Europe, qui génère de l’incertitude chez les passagers, plusieurs compagnies aériennes offrent des assurances et des flexibilités. Dans le cas d’Aerolineas Argentinas, la société a indiqué que tous les billets vers des destinations internationales achetés entre le 2 novembre et le 2 avril 2021 comprendront une assurance contre un diagnostic positif de COVID-19 à l’étranger. Cette assurance est une exigence que de nombreux pays demandent comme condition obligatoire pour entrer sur leur territoire.

Selon les informations publiées par la compagnie, l’horaire des vols pour la saison comprend:

– New York: Deux fréquences hebdomadaires de janvier à mars

– Miami: Cinq fréquences hebdomadaires en décembre. Six fréquences hebdomadaires de janvier à mars.

– Rome: Deux fréquences hebdomadaires de janvier à mars.

– Madrid: Un vol hebdomadaire en décembre. Quatre fréquences hebdomadaires de janvier à mars.

– Bogota: Un vol hebdomadaire en décembre. Deux fréquences hebdomadaires de janvier à mars.

– Citron vert: Cinq fréquences hebdomadaires de janvier à mars.

– Cancun: Une fréquence hebdomadaire en décembre. Trois fréquences hebdomadaires de janvier à mars.

– Punta Cana: Une fréquence hebdomadaire en décembre. Trois fréquences hebdomadaires de janvier à mars.

– Rio de Janeiro: Sept fréquences hebdomadaires en décembre. Et 14 fréquences hebdomadaires de janvier à mars.

– Saint Paul: 14 fréquences hebdomadaires de décembre à mars.

En octobre, les vols intérieurs réguliers ont repris. Photo: Julián Álvarez

– Florianopolis: Quatre fréquences hebdomadaires de janvier à mars.

– Salvador de Bahia: Deux fréquences hebdomadaires de décembre à mars.

– Porto Alegre: Deux fréquences hebdomadaires en janvier et février. Trois fréquences hebdomadaires en mars.

– Curitiba: Trois fréquences hebdomadaires en mars.

– Santiago du Chili: Sept fréquences hebdomadaires en décembre. Et 14 fréquences hebdomadaires de janvier à mars.

– supposition: Sept fréquences hebdomadaires de janvier à mars.

– Santa Cruz de la Sierra: Deux fréquences hebdomadaires en décembre. Quatre fréquences hebdomadaires de janvier à mars.

– Montevideo: Trois fréquences hebdomadaires en décembre. Et sept fréquences hebdomadaires de janvier à mars.

– Point de l’Est: Sept fréquences hebdomadaires de janvier à mars.

À partir du 17 novembre, Aerolineas Argentinas a informé qu’elle commencerait à assister à ses départs internationaux depuis le terminal A de l’aéroport international d’Ezeiza tandis que les vols intérieurs continueront de partir du terminal C.

Sur le marché du cabotage, les vols réguliers ont été activés à la mi-octobre. Aerolineas Argentinas a commencé ses opérations régulières le 22 octobre et les autres entreprises le feront dans les semaines à venir.

Le Jetsmart à bas prix a confirmé qu’à partir du jeudi 19 novembre, il reprendrait son activité avec des vols qui relient Buenos Aires à Neuquén, Bariloche, Cordoue, Mendoza, Salta et Tucumán. Et au cours des prochains mois, ils ajouteront d’autres itinéraires. «La semaine dernière, nous avons constaté un intérêt croissant de la part des gens pour acheter leurs billets pour la dernière partie de l’année, les vacances et pour les destinations qui permettent le tourisme de plein air et qui ont donné des signes d’opportunités de vacances pendant la saison estivale. Ce sera une impulsion importante pour la relance des économies régionales », a-t-il conclu Darius Ratinoff, directeur commercial de l’entreprise.

Pendant ce temps, Flybondi a annoncé qu’il commencerait ses opérations régulières au cours de la première semaine de décembre. La même chose a été indiquée par la compagnie Andes, qui prévoit des vols vers Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Salta et Jujuy à la fin du mois prochain.

J’ai continué à lire

Saison estivale: nombreuses demandes, mais encore peu de réservations d’hôtel

Prix ​​de l’immobilier: il faut 27 ans de salaire pour acheter un appartement