Écriture sportive, 31 oct . .- Les buts de l’Égyptien Mohamed Salah et du Portugais Diogo Jota à cinq minutes de la fin ont tracé le but initial de l’Espagnol Pablo Fornals pour donner la victoire contre West Ham à Liverpool (2-1), maintenant chef provisoire du Premier ministre.

La victoire précipitée de l’équipe de Jurgen Klopp met la pression sur Everton de Carlo Ancelotti, qui visite dimanche Newcastle obligé de gagner pour traquer son voisin.

La machinerie «rouge» n’est pas encore soutenue. Avancez avec plus de difficultés qu’avant les réunions. Sans la détermination du cours passé. C’est également arrivé à Anfield contre West Ham, qui a pris les devants et a forcé le champion à ramer à contre-courant.

C’est l’Espagnol Pablo Fornals, qui a décroché un mauvais dégagement de Joe Gomez à l’avant de la surface, qui a mis les visiteurs en tête après dix minutes.

Liverpool a réagi et est devenu le propriétaire du jeu. Il n’a pas réussi et n’a trouvé qu’un nul, au bord du repos, grâce à un penalty. C’était une faute absurde du Congolais Arthur Masuaku sur Salah qui a porté le ballon à onze mètres, là où l’Egyptien n’a pas manqué.

La manœuvre de Klopp depuis le banc était providentielle pour la victoire nette. À la 70e minute, il a emmené le Portugais Diogo Jota et le Suisse Xherdan Shaqiri sur le terrain à la place de Curtis Jones et Roberto Firmino.

Tous deux ont été impliqués de manière décisive dans le but gagnant de Liverpool, à cinq minutes du temps. L’Helvétien a envoyé une passe filtrée à Diogo Jota qui lui a fait signe de décocher, et il n’a pas manqué avant le départ du gardien polonais Lukasz Fabianski.

La victoire place Liverpool en tête, avec 16 points, trois de plus qu’Everton, qui, à la différence de buts, occupait la première place et visitait Newcastle dimanche, et Wolverhampton, qui a battu Crystal Palace vendredi.