Salinas Pliego et Laura Ballesteros Mancilla se sont disputées sur Twitter (Photo: Cuartoscuro / Facebook @ lballesterosm)

“Ne les rabaissez pas” m’a dit Ricardo Salinas Pliego au sénateur PRD Laura Ballesteros Mancilla, après avoir indiqué qu’ils étaient quelques femmes qui ont assisté à l’une des fêtes la fin de l’année que l’employeur a faite avec ses employés; en outre, souhaité que cela n’ait pas été fait dans le contexte de la pandémie.

“Maintenant, nous avons juste besoin d’être plus (femmes), et en dehors d’une fête COVID», A déclaré le sénateur suppléant à propos de la publication du deuxième homme le plus riche du Mexique.

Et c’est que Salinas Pliego a partagé sur son compte Twitter une photographie dans laquelle il apparaît au milieu de six femmes, car parmi les critiques qui lui ont été adressées pour ses fêtes de fin d’année, il y avait l’absence de femmes.

“Non, il n’y avait pas de femmes! Groupe crack pur boss!», A déclaré le millionnaire dans sa publication.

Parmi les critiques reçues par l’homme d’affaires, il y avait peu de femmes dans les rangs de ses entreprises, c’est pourquoi il s’est «vanté» d’une photo avec six d’entre elles (Photo: Twitter)

Pour lui, Ballesteros Mancilla, a célébré que s’il y avait des femmes dans son équipe de travail, cependant, il a dit qu’elles devaient être davantage et en dehors d’une fête COVID.

«Pour le reste, bon pour considérer qu’il est important de répondre aux indications. Cela signifie que vous avez reçu le message concernant le besoin d’inclusion“A dit aussi l’activiste.

Après la signalisation, Salinas Pliego il a répondu au législateur de ne pas dénigrer ses employés, en privilégiant «la qualité à la quantité».

De plus, il en a profité pour demander combien de filles il avait et «pourquoi si peu». Comme prévu, le sénateur a répondu:

«Il ne ferait jamais ça (rabaisser ses employés), Ricardo. Comme je te connais non plus.

Le sénateur et militant a affirmé qu’il y avait encore très peu de femmes (Photo: Twitter)

“Mais la parité est la clé. Lorsqu’il y a moins de femmes que d’hommes dans une entreprise ou sur un lieu de travail, il s’agit plus d’un “ biais ” dans les processus de sélection et de recrutement du personnel que de talents féminins», A-t-il conclu.

Il faut se rappeler que ces dernières semaines, le millionnaire mexicain a été critiqué à plusieurs reprises pour les fêtes de Noël qu’il a organisées avec ses employés et collaborateurs, malgré le fait qu’il y ait eu une augmentation des cas et des décès dus au COVID-19.

Bien que les autorités aient appelé à plusieurs reprises le public à ne pas quitter la maison et, principalement pour éviter les réunions, les posadas ou les fêtes de Noël, l’homme d’affaires l’a ignoré et a même présumé le contraire.

Comme si cela ne suffisait pas, depuis le début de la pandémie au Mexique, l’homme d’affaires a fait de nombreux appels via sa chaîne de télévision TV Azteca, pour ne pas se conformer aux mesures sanitaires mises en place par le gouvernement.

Ricardo Salinas Pliego organise le dîner du Nouvel An au milieu de la pandémie

Par exemple, à une occasion a demandé aux Mexicains de ne pas «s’enfermer» chez eux lors de la mise en œuvre de la Journée nationale de la distance en santé.

C’est par l’intermédiaire de son chauffeur, Javier Alatorre, qu’il a appelé Hugo López-Gatell pour qu’il l’ignore; De plus, il a refusé de fermer le Magasins Elektra et ses autres entreprises alors que seules les entreprises ayant des activités essentielles pouvaient être ouvertes.

Il a également mis en place une campagne médiatique pour la réouverture des écoles (il est propriétaire des campus Azteca et Humanitree), alors qu’il a «bombardé» de nombreux messages sur ses réseaux sociaux, questionnant et se moquant des mesures sanitaires gouvernementales.

Il faut noter que Ricardo Salinas Pliego est proche du président Andrés Manuel López Obrador et fait partie de son Business Advisory Council, En outre, Banco Azteca (propriété de l’homme d’affaires) distribue des millions de pesos pour le paiement des bourses et des programmes sociaux de la quatrième transformation. La présidente et la chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, ont évité de sanctionner les entreprises de Salinas Pliego.

PLUS SUR CE SUJET:

“L’un des meilleurs que j’ai eu”: Salinas Pliego a organisé une fête du Nouvel An sans masque ni distance saine, au plus fort de la pandémie

“Ne vous inquiétez pas pour vos clients, les magasins Elektra seront ouverts tous les jours”: message de Grupo Salinas à Best Buy

“Pas même ma mère ou ma femme”: Salinas Pliego a poursuivi la guerre sur Twitter contre Denise Dresser