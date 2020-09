La tempête tropicale Sally a déclenché des évacuations en Louisiane dimanche alors que la côte nord du golfe se préparait à toucher terre dans la nuit de lundi en tant qu’ouragan de catégorie 2 avec des vents proches de 100 mph.

Des avertissements d’ouragan et de tempête tropicale étaient en vigueur pour une partie de la côte nord du golfe du Mexique, du Florida Panhandle à Morgan City, en Louisiane, alors que Sally se renforçait.

« Il est possible que nous puissions voir des vents de 100 mph, avec des rafales à 120 le long de la côte alors que Sally s’approche du rivage », a déclaré Ben Schott, météorologue en charge du bureau du National Weather Service à la Nouvelle-Orléans.

L’inquiétude croissante pour la région est le potentiel pour Sally de ralentir à ramper, entraînant une longue période de vent et de pluie. Quand il s’approche de la côte, il pourrait se déplacer aussi lentement que 3 à 5 mph, a déclaré Schott.

Le National Hurricane Center a averti que Sally pourrait apporter des précipitations le long de la côte du golfe de 6 à 12 pouces, avec des quantités isolées allant jusqu’à 20 pouces, au cours des prochains jours.

Schott et le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, ont averti que Sally pourrait connaître une intensification rapide sur les eaux chaudes du golfe du Mexique.

« Les températures de surface de la mer sont bien au-dessus de la moyenne et lui fourniront beaucoup d’énergie pour continuer à s’intensifier à mesure qu’elle traverse le golfe », a déclaré Schott. Le seul facteur limitant serait le cisaillement du vent.

Des rafales de vent de 40 à 60 mph sont prévues du Florida Panhandle à l’est de la Louisiane.

« On s’attend à ce que des ondes de tempête mortelles, des pluies torrentielles et des vents destructeurs se déplacent dans la région tard lundi et se poursuivent pendant la majeure partie de mardi avant de s’améliorer mercredi matin », a déclaré le service météorologique.

Dimanche après-midi, la tempête était centrée à 140 miles au sud-sud-ouest d’Apalachicola, en Floride, et à environ 240 miles à l’est-sud-est de l’embouchure du Mississippi. Il se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à 12 mi / h, avec des vents maximums soutenus d’environ 60 mi / h.

Sally devrait provoquer une onde de tempête allant jusqu’à 7 à 11 pieds pour certaines parties de la Louisiane et de la côte du Mississippi, avec le potentiel le plus élevé dans les parties exposées à l’est du sud-est de la Louisiane.

Edwards a exhorté les habitants de Louisiane à se préparer à une nouvelle menace, même s’ils continuent de se remettre de Laura.

« Cette tempête représente une menace très importante pour les habitants du sud-est de la Louisiane », a déclaré Edwards lors d’un briefing dimanche après-midi.

L’ouragan Laura a tracé un chemin de destruction à travers la Louisiane le 27 août, l’ouragan le plus violent jamais touché terre dans l’État, et la région est toujours en train de se remettre.

« Ceci, combiné à la pandémie COVID-19, peut nous fatiguer tous », a tweeté Edwards. « J’implore les Louisianais de prendre leurs préparatifs au sérieux. »

La tempête tropicale Sally se déplace vers l’ouest-nord-ouest à travers le golfe du Mexique sur cette photo satellite dimanche. La tempête devait se transformer en ouragan lundi.

Edwards a déclaré l’état d’urgence et des évacuations ont été ordonnées pour certaines parties du sud-est de la Louisiane.

Le maire de la Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell, qui a noté que la ville fournissait un abri à certaines personnes laissées sans abri par Laura, a ordonné une évacuation obligatoire pour les zones situées en dehors du système de digues de la ville, à compter de 18 heures. heure locale dimanche.

«Préparez-vous aujourd’hui», a déclaré Cantrell dimanche. « Rassemblez des fournitures d’urgence, notamment de la nourriture, de l’eau et des médicaments pendant au moins trois jours. »

Le sud de la Floride a pris le premier poids de la puissance de Sally samedi, trempant les Keys du sud de la Floride. De neuf à 12 pouces de pluie sont tombés de samedi matin à dimanche matin, provoquant un avis d’inondation.

Key West a signalé un peu plus de 9 pouces à minuit, son cinquième total quotidien le plus élevé. Cela comprenait un total d’une heure de près de 4 pouces samedi soir. Le bureau du National Weather Service à Miami a signalé samedi environ 3 pouces de pluie dans les jardins de Floride dans le comté de Palm Beach.

La tempête la plus puissante qui traverse le bassin de l’Atlantique est l’ouragan Paulette, avec des vents soutenus de près de 80 mi / h. Un renforcement est prévu et Paulette devrait être un « ouragan dangereux » à l’approche des Bermudes dimanche soir et lundi matin, a indiqué le National Weather Service.

