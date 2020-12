Une femme du quartier de San Calixto, au sud de la capitale Salta, a rapporté que son fils de six ans avait été agressé sexuellement par un inconnu dans une propriété voisine appelé Parque la Vega, qui Il a été usurpé par plusieurs familles pendant des mois, qui a conduit à une manifestation pour demander justice et l’expulsion de la colonie en question.

Selon ce que les médias locaux ont rapporté, tout a commencé le 25 décembre, au milieu de la fête de Noël, lorsque le mineur a quitté la maison pour jouer avec des amis, mais n’est jamais revenu.

Après quelques heures, un voisin du quartier l’a trouvé “nu, choqué, incapable de réagir et à quelques mètres d’une tente vide”, dans lequel ils ont ensuite retrouvé les vêtements du bébé, selon la femme a déclaré au portail Qué Pasa Salta.

«Il y avait un gars ivre dans la colonie. Ils m’ont aussi dit qu’il l’avait pris un homme aux cheveux bruns d’environ 35 ans, vêtu d’une chemise bleue et d’un short noir “, a détaillé le témoin.

Peu de temps après, la mère de la victime, Silvina M., s’est rendue au poste de police le plus proche pour porter plainte. Cependant, jusqu’à présent, il n’y a eu aucun détenu et aucune enquête en cours.

«Nous avons commencé la recherche et mon mari est passé par là. Nous l’avons trouvé lorsque nous avons commencé à lui crier dessus par son nom. C’est ma fureur, car beaucoup de tentes étaient vides, même là où mon fils a été maltraité. La police ne nous a pas laissés entrer », a déclaré la femme, en dialogue avec El Tribuno.

En ce sens, Silvina a confirmé que l’enfant avait été attaqué par «un sujet que les habitants de la colonie ont vu marcher à côté de lui» et a confirmé que c’était une des personnes de la propriété qui l’avait averti quand ils l’ont vu étendu par terre et « sans vêtements”.

«Maman, il m’a salie», disait mon fils. Aujourd’hui, les voisins des tentes qui étaient à côté de l’endroit où le viol a eu lieu sont partis, ils ont quitté les lieux. Ils ont tout vu et maintenant ils sont partis. Qu’a fait la police? Attendez qu’ils s’en aillent. Le CIF (Body of Fiscal Investigations) était dix heures plus tard. La police, rien. Ainsi, il n’y a pas de justice », a déploré la mère de l’enfant maltraité.

Les habitants du quartier ont marché vers le poste de police de San Remo pour demander justice

Le plaignant a assuré qu ‘”il y a peu de familles vivant” sur les terres occupées, mais a soutenu que “depuis qu’ils (les usurpateurs) se sont installés, la paix a disparu dans les quartiers voisins” et l’endroit “est devenu un réservoir”.

Après que l’affaire a été rendue publique, plusieurs habitants du quartier ils se sont rassemblés devant le commissariat de police de San Remo pour exiger justice et une enquête avec des résultats, en plus de «lever les tentes vides» dans le parc La Vega. Il y avait également des barrages routiers sur l’avenue Excombatientes de Malvinas.

«Quand nous l’avons trouvé, il était nu avec le pull à la main et le reste de ses vêtements à l’intérieur de la tente. Il ne l’a pas frappé, il s’est apparemment blessé la queue avec sa main, mais on nous a dit qu’il ne l’avait pas pénétré. L’arrière de la tente a été détruit et nous pensons que le violeur s’y est échappé. Mais personne n’a immédiatement enquêté. Personne. Nous avons dû sortir pour que quelque chose soit fait. Ce n’est pas juste », a protesté la mère du garçon maltraité.

