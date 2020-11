08/07/2020 Image d’un neurone striatal de la voie directe. CSIC SANTÉ

Des chercheurs de l’Université de New York ont ​​créé un «atlas du développement» de l’expression des gènes dans les neurones, en utilisant le séquençage génétique et l’apprentissage automatique pour classer plus de 250 000 neurones dans le cerveau des mouches des fruits. Leur étude, publiée dans Nature, démontre que les neurones présentent la plus grande diversité moléculaire au cours du développement et révèle un type de neurones auparavant inconnu qui n’est présent qu’avant la naissance des mouches.

«La diversité des différents types de cellules qui composent notre cerveau ne peut être pleinement comprise qu’à la lumière de leur histoire développementale», explique Claude Desplan, professeur de biologie à NYU, auteur principal de l’étude.

Les cerveaux sont constitués de milliers de types différents de neurones. Malgré le partage des mêmes informations génétiques, les neurones atteignent cette diversité en activant différents ensembles de gènes dans chaque type de neurone et à chaque étape de leur développement.

Pour comprendre la diversité des cellules cérébrales, les chercheurs étudient depuis longtemps les mouches des fruits, dont le cerveau, bien que beaucoup plus simple que celui des humains, peut être utilisé comme système modèle.

Les chercheurs ont précédemment identifié les quelque 60000 cellules et 200 types neuronaux qui composent les lobes optiques des mouches des fruits, les zones du cerveau qui traitent les informations visuelles, y compris la vision des couleurs et la détection d’objets et de mouvements.

Dans leur nouvelle étude, les chercheurs du laboratoire de Desplan ont cherché à caractériser en profondeur la diversité des neurones dans le lobe optique et à construire un «atlas développemental» de l’expression génique, comparant les cellules du cerveau de mouches adultes et explorant les différences au cours du développement.

Les chercheurs ont créé leur «atlas» en tirant parti d’une forme d’une technique récemment inventée connue sous le nom de séquençage d’ARNm unicellulaire, qui leur a permis de capturer et de séquencer l’ARNm de plus de 250 000 cellules individuelles. En utilisant une combinaison d’approches d’apprentissage automatique, ils ont attribué chacune de ces cellules à un type de cellule spécifique tout au long du développement.

«Nos ensembles de données tiennent presque entièrement compte de la diversité neuronale connue des lobes optiques et peuvent servir de paradigme pour comprendre le développement du cerveau à travers les espèces», explique Neset Özel, associé postdoctoral à NYU et l’un des principaux auteurs de l’étude. .

«L ‘« atlas »est une ressource énorme pour la communauté de recherche: nous pouvons maintenant simplement rechercher si un gène particulier est actif ou non dans n’importe quel type de cellule de notre choix et à tout moment de son développement», dit-il.

Lors de la construction de leur «atlas du développement», les chercheurs ont fait plusieurs découvertes. Premièrement, ils ont trouvé un tout nouveau type de neurones dans les mouches des fruits, qui ne sont présents qu’à la surface du lobe optique pendant le développement, mais sont tués par la mort cellulaire programmée juste avant la naissance des mouches.

«Bien que nous ne comprenions pas encore les fonctions de ces neurones jusqu’alors inconnus, des neurones aux propriétés très similaires, appelés cellules de Cajal-Retzius, existent également dans le cerveau des mammifères et sont essentiels au bon développement du cerveau», explique Felix Simon. , doctorant en biologie à NYU et autre auteur principal de l’étude.

En outre, les chercheurs ont découvert que les neurones présentent les niveaux les plus élevés de diversité moléculaire au cours du développement par rapport aux neurones adultes, permettant aux cellules au cours du développement de former des connexions avec des cellules partenaires spécifiques et d’éviter les mauvaises.

En conséquence, les neurones peuvent acquérir des caractéristiques et des fonctions différentes uniquement en raison de leur historique de développement, bien que leurs propriétés physiologiques dans le cerveau adulte puissent être identiques.

“Cela a d’énormes implications pour les études sur les troubles neurodéveloppementaux. Des perturbations du fonctionnement du circuit neuronal pourraient survenir entièrement en raison de défauts dans certains programmes génétiques qui ne sont actifs que de manière transitoire pendant le développement et seraient impossibles à comprendre simplement en regardant. le résultat final », explique Özel.

Enfin, l’étude a révélé que les neurones qui semblent de forme identique peuvent exprimer différents ensembles de gènes dans les parties supérieure et inférieure du cerveau. Ces différences peuvent donner aux mouches la possibilité d’effectuer différents calculs sur les informations visuelles qu’elles reçoivent, par exemple le ciel et le sol.