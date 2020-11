04/05/2016 Collège, école, salle de classe, primaire, classe, enfant HEALTH EUROPE SOCIETY ESPAGNE EDUCATION

MADRID, 23 ANS (EUROPA PRESS)

De nombreux enfants sont prêts à faire des sacrifices personnels pour punir les malfaiteurs, et encore plus s’ils croient que la punition enseignera une leçon au délinquant, montre une nouvelle étude de l’Université de Yale, aux États-Unis, publiée dans la revue ‘Nature Human Comportement ».

Les philosophes et les psychologues se demandent depuis longtemps si la principale raison pour laquelle les gens punissent les autres pour un mauvais comportement est d’imposer des représailles ou de donner une leçon de morale. Chez les adultes, la plupart des études montrent que la réponse est que les gens ont les deux motivations. Mais qu’en est-il des enfants, moins plongés dans les valeurs sociales?

«Les enfants sont moins exposés aux idées sociales sur la façon de se comporter de certaines manières», explique la première auteure Julia Marshall, qui a mené les recherches dans le laboratoire de Molly Crockett, professeur adjoint de psychologie à Yale et auteur principal de l’article. Nous voulions savoir si les enfants sont intéressés à punir les autres parce qu’ils veulent que les malfaiteurs paient, parce qu’ils veulent donner une leçon aux mauvais acteurs, ou une combinaison des deux. “

Pour l’étude, Daniel Yudkin, boursier postdoctoral Marshall, Crockett et Yale, a contrôlé les réponses de 251 enfants âgés de 4 à 7 ans qui ont regardé une vidéo d’un enfant brisant l’œuvre d’art d’un autre jeune.

Les enfants ont d’abord dû décider de punir le destructeur d’art en lui enlevant son iPad. Cependant, si les enfants décidaient de punir le contrevenant, ils devraient faire un sacrifice personnel: leur propre iPad serait enfermé.

Les chercheurs ont divisé les enfants en deux groupes. On a dit au premier groupe que s’ils optaient pour une punition «rétributive», le contrevenant perdrait l’utilisation de son iPad, mais on ne leur disait pas pourquoi. On a dit au deuxième groupe que s’ils punissaient le coupable, on leur dirait que c’était pour avoir brisé le dessin, ce que les chercheurs ont appelé la condition «communicative».

Environ un quart des enfants (26%) du premier groupe ont décidé de punir le contrevenant même après qu’on leur ait dit qu’ils perdraient l’utilisation de leur propre iPad. «La rétribution est une force motrice dans le jugement moral des jeunes enfants», note Marshall.

Cependant, les enfants du deuxième groupe, qui savaient que le coupable serait informé des raisons pour lesquelles il était sanctionné, étaient 24% plus susceptibles de punir que le premier groupe. “L’opportunité de donner une leçon à un malfaiteur motive les enfants à punir au-delà du désir de les voir souffrir pour leurs actes”, détaille Crockett.

«Les enfants semblent équipés dès leur plus jeune âge du désir de voir les punisseurs recevoir leurs justes mérites et du désir d’améliorer leur comportement pour la prochaine fois», ajoute Marshall, qui est maintenant chercheur postdoctoral au Boston College.

Crockett ajoute que “malgré le goût de la récompense, les jeunes enfants apprécient également les avantages sociaux que la punition peut apporter. La façon dont l’apprentissage social influe sur l’équilibre des motifs de punition et de rétribution potentiels est une avenue. important pour les études futures. “