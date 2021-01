Les acteurs rencontrés lors du tournage de La Embajada (@ursulolita)

Jeune, belle et réussie: Ursula Corberó et Richard chinois Darin ils font partie des couples les plus sexy du show business. L’actrice espagnole, star de La maison de papier, et l’acteur argentin, qui s’est démarqué dans Histoire d’un clan, Ils sortent ensemble depuis 2018 et de temps en temps, ils donnent une partie de leur vie privée à leurs millions de followers dans le monde des réseaux sociaux.

A cette occasion, l’actrice qui personnifie Tokyo dans la saga de Netflix Il a profité de l’anniversaire de son petit ami pour le saluer sur son compte Instagram. “Joyeux anniversaire mon amour. Le plus aventureux, beau et endormi. Je t’aime”, a écrit le catalan, accompagné de l’emoji d’un chat et d’un cœur. Pour illustrer l’article, elle a choisi un album photo et vidéo de son petit ami, sur la couverture duquel on le voit endormi.

Le poste a rapidement passé un million de réactions et les salutations sont venues des deux côtés de l’Atlantique. “Ce garçon divin” a écrit la fille Almodóvar Rossy de Palma, tandis que Silma Lopez, Le protagoniste de la série Valeria, il a souligné “Comme c’est gentil.” Le garçon d’anniversaire a également commenté avec un “Je vous remercie. Je t’aime”, enfermé par un rire et un cœur.

En faisant glisser les images, Chino apparaît dans plusieurs séquences de photos et de vidéos, pour corroborer celle de beau, aventureux et endormi. Dans l’une, on le voit chanter, possédé par le rythme d’une rumba, tandis qu’elle, surprise, reçoit un baiser au coin de ses lèvres. Dans un autre, il apparaît seul, profitant d’un voyage au milieu de la mer, chantant une chanson qui se confond avec le bruit de l’eau et du vent. Un troisième le montre voyager dans ce qui semble être un train, paisiblement endormi. Trois moments très différents de vivre un amour qui est en route vers cinq ans.

Corberó et Darín se sont rencontrés en 2015 lors du tournage de la série Ambassade, où ils étaient en couple. Début avril 2016, ils ont rendu leur relation publique et à la fin de cette année, ils ont partagé des vacances à Miami. «Je suis très heureux, tu me montres? Il est divin, il ne m’était jamais arrivé de travailler et que l’amour naisse comme ça, mais il y a des choses qui sont inévitables, elles arrivent et il faut les traiter naturellement », a déclaré l’actrice à l’époque.

«J’ai toujours dit que je n’allais plus sortir avec une actrice ou que j’allais essayer à nouveau parce que j’ai eu des expériences antérieures et en général elles sont compliquées. Heureusement, nous savons comment les acteurs travaillent au rythme. En ce sens, il est plus facile de se connecter avec quelqu’un qui connaît le métier, ou du moins ne fais pas de scène pour toi parce que tu dois en embrasser une autre “, étaient les mots de l’Argentin.

Pendant la quarantaine, le couple a partagé son travail et son temps personnel entre l’Espagne et l’Argentine. La première partie de l’isolement s’est déroulée à Buenos Aires, lorsqu’ils ont décidé de lancer une quarantaine préventive. Lorsque le premier mois d’isolement fut terminé, il réfléchit: «Comme tout est étrange. Ce fut un mois très triste. Et je ne voulais pas manquer l’occasion d’envoyer de l’amour à tous ceux qui vivent cette mauvaise boisson. » Pour se détendre, il a partagé avec ses plus de vingt millions de followers quelques photos de l’intimité du couple.

Avec les mesures les plus flexibles, le couple s’est envolé pour l’Espagne pour des engagements de travail. De Gérone, dans la région de Catalogne, les réseaux ont de nouveau été ébranlés, même si cette fois c’est l’acteur qui a publié l’image d’un nu artistique prise par sa petite amie. Cela ne s’est pas bien passé avec l’un de ses partisans, qui l’a critiqué. «Toi et ta copine tout le temps nus. On sait déjà qu’ils sont en bon état et que ta copine est la maigre de La casa de papel, Chinito. Merci, je me suis ennuyé, je ne te suis plus », a déclaré une jeune femme.

Loin de se taire, le protagoniste du film Décès à Buenos Aires Il a répondu par un message fort. «Si je fais ce que je veux vous aide, au moins, à faire ce que vous voulez, ça me va. C’est l’idée. Vous devez faire ce que vos boules ou vos ovaires vous chantent selon le cas ».

