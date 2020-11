Le général a été arrêté le 15 octobre à Los Angeles, Californie (Photo: REUTERS / Henry Romero)

Une lettre signée par Rafael Heredia Rubio, L’avocat de Salvador Cienfuegos Zepeda, fait référence que L’ancien secrétaire à la Défense nationale (2012-2018) ne négocie pas pour plaider coupable des quatre chefs d’accusation liés au trafic de drogue qui lui sont imputés devant un tribunal de New York, ville où il est emprisonné.

le Le conseiller juridique du général au Mexique a signalé que son client n’était pas d’accord avec le bureau du procureur américain par l’intermédiaire de son avocat américain, Edward Sapone., parce que Cienfuegos Zepeda reste ferme dans son innocence.

“Il est La nouvelle est totalement fausse, concernant l’avocat Edward Sapone en négociation avec le bureau du procureur des États-Unis, de sorte que son client, le général Salvador Cienfuegos Zepeda, plaide coupable. Il n’y a pas non plus de plan, pas même une pensée, pour que le général Cienfuegos plaide coupable.», A réitéré la lettre.

Avec cela, Heredia Rubio nie la version selon laquelle le défendeur, par sa défense, a demandé une prolongation pour se concentrer sur un accord de plaidoyer avec le procureur du district oriental de New York, tel que diffusé dans la presse au cours de la dernière semaine.

Infobae Mexique a confirmé la véracité du document qui a circulé sur les réseaux sociaux, via le bureau Heredia Rubio Abogados.

La lettre ajoute que Cienfuegos Zepeda a plaidé non coupable lors de son audience de mise en accusation (Accusation) le 5 novembre, quand le trois chefs de complot en vue de fabriquer, d’importer et de distribuer de la cocaïne, de la méthamphétamine et de la marijuana, plus un chef de blanchiment d’argent.

“Le général lors de l’audience devant le juge saisi de sa cause, devant la Cour fédérale de Brooklyn, il a plaidé non coupable (innocent) et le juge a confirmé la déclaration du général, au sens de non-culpabilité. Le général Cienfuegos maintient fermement son innocence», Fait référence au texte partagé sur Twitter par le journaliste Ciro Gómez Leyva.

Ce mardi 10 novembre, il a été annoncé que l’ancien chef de la Sedena était en pourparlers avec le parquet de New York pour parvenir à un accord de plaidoyer.

Un document publié par la journaliste Surya Palacios à Alto Nivel, puis repris par d’autres médias, indiquait que Ryan C.Harris, pour la partie accusatrice, et Edward V.Sapone, en défense, avaient signé la procédure adressée au juge Steven M. De l’or, pourquoi la période comprise entre le 5 et le 18 novembre, a été exclue du calcul de la période pendant laquelle le procès des accusations doit commencer.

Information en développement …