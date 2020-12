Salvatore Mancuso, ancien chef du groupe paramilitaire Autodefensas Unidas de Colombia. . / Luis Benavides / Archives

L’ancien chef paramilitaire colombien Salvatore Mancuso, connu dans le monde criminel sous le pseudonyme de “ Mono Mancuso ”, de “ Santander Lozada ” ou de “ Triple Cero ” et qui a dirigé les Forces unies d’autodéfense de Colombie (AUC) et démobilisé en 2005, il demanderait à la Chambre de Justice et Paix du Tribunal de Bogotá d’annuler la mesure de sécurité à son encontre pour éviter ces personnes derrière les barreaux s’il est renvoyé des États-Unis en Colombie.

L’information a été confirmée par des sources de la société à Noticias Uno, où ils ont annoncé que l’ancien paramilitaire s’était soumis à la loi Justice et Paix, avec laquelle les paramilitaires doivent payer huit ans de prison pour tenter de revendiquer la responsabilité de leurs crimes et, d’une manière ou d’une autre, contribuer à l’enquête du bureau du procureur général.

D’après ce que le reportage a confirmé, Salvatore Mancuso soutient qu’il a satisfait à ces exigences et qu’après avoir payé 15 ans de punition sur le sol nord-américain, le processus et l’avenir de l’ancien chef paramilitaire se poursuivent “dans nous verrons”. On s’attend à ce que les autorités compétentes déterminent s’il faut envoyer aujourd’hui le prisonnier en Italie ou dans son pays d’origine, la Colombie.

Les tribunaux de justice et de paix de Barranquilla, Medellín et Bogotá ont confirmé que Mancuso avait déjà rempli les conditions pour se conformer à sa demande. D’un autre côté, le criminel soutient que le crime de trafic de drogue pour lequel il a été extradé vers les États-Unis a été commis pendant et à l’occasion de son rôle de commandant dans la défunte AUC.

Mancuso est accusé d’au moins onze mille crimes et son cas sera étudié le 15 janvier 2021, où un magistrat évaluera et établira la situation à laquelle l’ancien chef paramilitaire doit faire face.

Des déclarations plus controversées

Les déclarations précédentes de l’ancien chef paramilitaire ne sont pas les seules à avoir suscité la controverse. En fait, le 11 décembre, Mancuso a assuré que “La plupart des disparitions ont été effectuées à la demande de l’État colombien”, a déclaré l’ancien paramilitaire, qui a assisté à la réunion “ Reconnaissance de la vérité par les peuples noirs, afro-colombiens, palenquero et raizal ”, convoquée par la Commission vérité au sein de laquelle certains acteurs du conflit, comme l’ancien commandant des Forces unies d’autodéfense de Colombie (AUC), ont reconnu leur responsabilité dans les actions menées contre la population noire du pays.

Lors de la huitième rencontre pour la vérité, Salvatore Mancuso a avoué aux victimes du district de Mampuján, dans le département de Bolívar, que les disparitions forcées commises par des groupes paramilitaires avaient été perpétrées à la demande de l’État colombien afin de ne pas affecter les statistiques de décès que ils ont été transportés, dans ce cas, dans la région de Montes de María.

<< Les disparitions ont été l'un des événements qui ont été pour la plupart prolongés et exécutés à la demande de l'État colombien, par les forces militaires et de police, de sorte que les homicides et les décès n'ont pas été comptabilisés et, par conséquent, les statistiques selon lesquelles ils ils avaient été dans la région », a déclaré l'ancien chef paramilitaire.

L’ancien commandant des AUC, qui a partagé son témoignage à travers un enregistrement, a souligné que les crimes commis sous son commandement contre ces communautés sont “Crimes d’État”, puisqu’ils étaient “Inspiré de ceci et avec la présence et la direction délibérée de ceci”, il a souligné.

De même, Mancuso a déclaré que lorsque les groupes d’autodéfense ont commencé à s’implanter dans la région, il y avait déjà des fronts 35 et 37 des Farc, des structures de l’ELN et de l’EPR, qui “bloquaient l’économie nationale” par des pratiques telles que des enlèvements massifs sur les routes nationales connues comme «poisson miraculeux».

«Cela a conduit une partie de l’État à tendre la main aux groupes d’autodéfense pour nous demander de former des groupes pour pénétrer dans cette région du pays et éviter de déprimer davantage l’économie nationale, qui était paralysée sur les routes où ils devaient passer avec des convois militaires en le jour, car la nuit, personne n’était autorisé à transiter », a déclaré Mancuso.

Mancuso a indiqué que, de la même manière, une partie des hommes d’affaires et des éleveurs du territoire a demandé aux forces d’autodéfense de créer des groupes pour défendre les attaques constantes des guérilleros opérant dans la zone.

Photo du 15 juin 2020 qui montre Juana Ruiz, défenseuse des droits humains et dirigeante de l’Association des femmes tissant des rêves et des saveurs de Mampuján, tout en portant un masque fabriqué par les tisserands pour empêcher la propagation du covid-19, en Mampuján (Colombie). . / Ricardo Maldonado Rozo

Pour sa part, il a précisé que l’État avait donné une liste aux groupes paramilitaires dont les membres et les «cibles» étaient indiqués dans les communautés noires, afro-descendantes et métisses. “Stigmatisé” en tant que membres de la guérilla.

“En plus de cette stigmatisation, des actes racistes ont été signalés, comme le fait qu’il s’agissait de communautés paresseuses, qui ne faisaient absolument rien, sauf pour abriter les guérilleros de la région”, a expliqué Mancuso.

Pour cette raison, l’ancien commandant des AUC a suggéré que Il est important que l’État soit lié aux processus de reconnaissance de la vérité, car «l’État ne reconnaît pas sa responsabilité, il n’avance pas sur la voie de la non-répétition des faits»., conclut-il.