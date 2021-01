15 minutes. Le président élu des États-Unis (USA), Joe Biden, a annoncé que l’ancienne ambassadrice américaine à l’ONU, Samantha Power, était sa candidate à la tête de l’agence américaine pour le développement international (USAID).

Puissance représente “une voix de premier plan” en faveur de la coopération américaine dans le monde “. Ceci est indiqué dans la déclaration publiée par le bureau de transition de Biden.

Le futur chef de l’USAID “unir la communauté internationale et travailler avec nos alliés pour relever les plus grands défis de notre temps, y compris le COVID-19, le changement climatique, la pauvreté mondiale et la régression démocratique », ajoute la note envoyée par l’équipe de Biden.

Selon Biden lui-même, Power “est une voix de conscience et de clarté morale de renommée mondiale“Il a une expérience et une perspective, des qualités qui, selon lui, seront” essentielles “alors que le pays réaffirme son rôle de leader sur la scène mondiale.

La vice-présidente élue, Kamala Harris, en a également parlé, qui a souligné que l’un des défis les plus pressants auxquels les États-Unis sont confrontés est de «restaurer et renforcer» leur leadership en tant que pays qui défend la démocratie, les droits de l’homme et la dignité. tout le monde.

Trajectoire de puissance

Pour mener à bien ce travail, Peu d’Américains sont aussi préparés que le candidat de Biden à l’USAID, a ajouté Harris..

Samantha Power a travaillé pour l’administration de Barak Obama en tant que représentante permanente des États-Unis auprès des Nations Unies. Précédemment, a fait partie du personnel du Conseil national de sécurité en tant que conseiller spécial du président. Elle a également été directrice principale des affaires multilatérales et des droits de l’homme.

D’origine irlandaise et Bachelor of Arts Grâce à l’Université de Yale, Power a commencé sa carrière en tant que correspondant de guerre en Bosnie. Avant d’entrer au service du gouvernement, elle était la directrice générale fondatrice du Carr Center for Human Rights Policy. Il appartient à la John F. Kennedy School of Government de l’Université Harvard.