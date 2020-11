Eto’o n’a pas été gravement blessé, mais une ambulance l’a emmené dans un hôpital voisin

Ce dimanche matin l’ancien footballeur Samuel Eto’o Il était le protagoniste d’un grave accident de voiture à son retour d’un mariage à Cameroun. Selon les informations qui sont devenues connues des heures plus tard, l’ancien buteur de Barcelone, de l’Inter et d’autres clubs en Europe, est hospitalisé, mais hors de danger.

“(Eto’o) Il a été victime d’un violent accident de voiture il y a quelques heures, alors qu’il rentrait de l’Ouest, où il a participé à diverses célébrations”, a rapporté le journaliste camerounais Martin Camus. Plus tard, il a posté une photo du camion accidenté, ajoutant: «Je peux confirmer que ça va, on reparle. Les médecins sont en charge des examens complémentaires ».

Selon certains médias européens, le véhicule a percuté un bus à l’avant, dans la région de Nkongsamba, bien qu’on ne sache pas encore s’il conduisait ou s’il l’accompagnait. La vérité est qu’il a subi des blessures à la tête, mais aucune sérieusement, donc on s’attend à ce qu’il soit bientôt libéré.

Voici comment était le camion d’Eto’o

Le site de la BBC a noté que le véhicule de Eto’o Il était l’un des deux qui a été heurté par le bus, mais ne fournit pas plus de détails, au-delà du fait que ni l’une ni l’autre des personnes impliquées n’a subi de blessures graves. Dans les images viralisées sur les réseaux, l’ampleur du coup est claire puisque l’avant du camion a été pratiquement détruit. On peut également voir sur les photos que les airbags ont été activés, donc ceux-ci peuvent être essentiels pour comprendre comment l’ancien tireur est sorti pratiquement indemne.

Ancien footballeur Il a traversé des clubs importants tout au long de sa carrière. Cependant, son séjour à Barcelone est le plus mémorable car il a réussi à laisser une trace dans les livres d’histoire de l’équipe catalane, après avoir fait partie du sextuor pour la saison 2008/09. Il a également brillé pour le Real Madrid, Chelsea, Majorque et l’Inter Milan, où il a également remporté la Ligue des champions. Sa belle performance lui a permis de remporter le prix du footballeur africain de l’année en 2003, 2004, 2005 et 2010, et d’être l’un des nominés pour le Ballon d’or des légendes du magazine France Football.

