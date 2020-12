Ce sont les politiciens qui dépensent le plus en publicité pour leurs pages Facebook et Instagram.

Samuel Garcia, le sénateur licencié qui aspire au poste de gouverneur de Nuevo León est le politicien mexicain qui a investi le plus d’argent dans la publicité en Facebook, le réseau social le plus populaire au monde.

Le politicien du parti Movimiento Ciudadano a investi 2660925 pesos dans Facebook et Instagram, du 4 août 2020 au 10 décembre, date à laquelle il a effectué sa dernière transaction pour acheter 206012 pesos d’annonces.

Avec ce chiffre, le Monterrey qui a été au centre de plusieurs polémiques ces dernières semaines, est placé en tête de liste des fonctionnaires qui investissent le plus dans les publicités Facebook afin que les publications réalisées à partir de leurs pages apparaissent sur les écrans du et les utilisateurs du réseau social. Seulement sur sa page, Samuel García a investi plus d’argent en publicité que tous les partis politiques enregistrés auprès de l’Institut national électoral (INE), à l’exception du Mouvement des citoyens et du Parti d’action nationale (PAN).

Il est à noter que dans l’exercice des responsabilités pour les paiements, il y a deux charges qui viennent directement de son parti. Le premier par 306 317 pesos au nom du «Gouverneur du Mouvement des citoyens avant la campagne – Samuel García Sepúlveda» et le deuxième pour 228 353 $ de «Pré-campagne du Mouvement citoyen du gouvernement – Samuel García». Les autres sont à votre nom ou n’ont pas de clause de non-responsabilité.

À l’occasion des processus électoraux de pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, Depuis 2018, Facebook a progressé dans la transparence de ses publicités contractées par l’Etat ou des personnalités politiques. Pour cette raison, depuis le 5 août de cette année, ils ont rendu l’utilisation de leur outil de transparence obligatoire pour les publicités sur les questions politiques, électorales et sociales au Mexique. Grâce à ça, Tout utilisateur peut rechercher la page Facebook d’un personnage ou d’un parti politique et, à partir de son téléphone portable ou de son ordinateur, découvrir combien d’argent il a investi dans la publicité Facebook et Instagram, entre autres données.

Infobae Mexico a entrepris la tâche d’examiner le rapport de la bibliothèque d’annonces Facebook pour Découvrez combien les partis politiques dépensent en publicités Facebook et qui sont ceux qui y ont investi le plus d’argent.

Les dépenses publicitaires sur Facebook et Instagram des partis politiques enregistrés auprès de l’INE.

Samuel García est à l’avant-garde des pages de personnalités publiques qui rapportent le plus d’argent des publicités Facebook et Instagram. Cependant, Movimiento Ciudadano, le parti auquel il appartient, est également en tête en termes d’argent dépensé en publicité par des comptes de partis ou liés à des partis. C’est-à-dire, Ils ont été pris en compte depuis les pages qui portent directement le nom du mouvement citoyen, jusqu’à celles des législateurs, gouverneurs et autres personnalités publiques liées au parti. Le même traitement a été accordé au reste des partis politiques.

En tout, Mouvement citoyen a environ 8 246 378 pesos répartis dans plus de 2 000 publicités Facebook et Instagram. C’est-à-dire, il dépense plus que la somme des investissements réalisés par le reste des parties (6 879 509 $), si le PAN n’est pas compté. En outre, parmi ses rangs, il y a aussi le deuxième des politiciens mexicains qui a dépensé le plus d’argent en publicité: Ricardo Bours Castelo avec 2.029.159 pesos.

PAN est deuxième sur la liste de ceux qui paient le plus à Facebook et Instagram, avec environ 4 321 485 pesos mexicains ont investi dans environ 2 443 publicités. Parmi les pages liées au PAN, la cinquième place se détache dans la liste des politiciens qui dépensent le plus sur les réseaux sociaux: Carlos Herrera Tello, président municipal de Zitácuaro, Michoacán et possible candidat à la fonction de gouverneur de cette même entité, avec 1550,005 $. Il convient également de mentionner la page du président du parti, Marko Cortés, qui dépense 635 204 $ pour 250 publicités.

La troisième place est occupée par le Mouvement national de régénération (Morena) avec environ 2 398 769 pesos en publicité. Cependant, Morena s’avère être un cas particulier, car les pages liées à ce match sont très variées et beaucoup d’entre elles ne lui sont pas directement attribuables. Par exemple, il existe une page intitulée «Sacando las ongles» qui n’a apparemment aucun rapport avec le parti, cependant, la clause de non-responsabilité concernant sa publicité payante est au nom de «Morena Hidalgo».

En outre, Le parti du président Andrés Manuel López Obrador a le plus grand nombre de pages qui lui sont liées: environ 123. Malgré cela, il ne se classe pas au premier rang car plus de la moitié sont des paiements publicitaires inférieurs à 1 000 $. En comparaison, Movimiento Ciudadano a environ 40 comptes associés, mais seuls deux d’entre eux ont moins de 1000 $ de publicité payante.

Parmi les pages liées à Morena, il y a celle du sixième homme politique mexicain ayant le plus dépensé sur les réseaux sociaux: qui était candidat à la direction du parti, Porfirio Muñóz Ledo, avec 942 557 pesos investis.

À la quatrième place se trouve le Parti de la révolution démocratique (PRD), avec environ 1 930 313 pesos. Cependant, il souligne que 92,6% des dépenses sont concentrées sur une seule page, qui correspond à la troisième place sur la liste des politiciens qui dépensent le plus en publicité: l’actuel gouverneur du Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, avec 1 789 178 pesos investis.

Concernant Morena, le PRD et les PRI, il est pertinent de mentionner qu’ils sont probablement les trois seuls partis contre lesquels des pages telles que “AMLO n’est pas mon président” ou “No More PRD” ont été ouvertes. Entre tous ces comptes, ils totalisent environ 4 255 $ de publicité négative. Ces publicités ont été payées sans avertissement.

Les cinquième et sixième places sont occupées par Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) et Parti écologiste vert du Mexique (PVEM) avec respectivement 868 200 $ et 809 371 $. Dans le PRI, la personne qui dépense le plus en publicité est le gouverneur de l’état de Sonora, Claudia Pavlovich, avec 356.117 pesos investis et dans le PVEM est le candidat pour le district 10 de Torreón, Coahuila, Felipe Maycotte Reyes avec 90027 $.

Les deux dernières places sont occupées par Social Encounter Party (PES) avec 94 227 $ et le Parti des réseaux sociaux progressistes (RSP) avec 41 460 $.

Enfin, l’ancien PAN et actuel politicien indépendant se démarque, Alfonso Martínez Alcázar, le quatrième homme politique avec le plus d’argent investi dans les réseaux sociaux, avec 1 730,21 pesos.

Parmi tous les partis politiques, ajoutez jusqu’à un montant d’environ 19 447 372 pesos de publicité sur Facebook et Instagram.

