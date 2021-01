15 minutes. Samuel Little, considéré comme le tueur en série le plus sanguinaire de l’histoire des États-Unis, est décédé mercredi à l’âge de 80 ans.

Peu a avoué en 2018 avoir tué plus de 90 personnes dans tout le pays en quatre décennies, crimes dont le FBI a réussi à confirmer cinquante.

Le meurtrier, qui purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité, est décédé dans un hôpital californien, a rapporté le Département d’État des services correctionnels et de la réadaptation dans un communiqué.

Les autorités ont précisé que toujours La cause du décès n’a pas été déterminée.

Little a été arrêté en septembre 2012 dans un refuge pour sans-abri de l’État du Kentucky et transféré en Californie, où il était recherché pour des infractions liées aux drogues.

Une fois à Los Angeles, les autorités ont lié son ADN à celui trouvé dans les meurtres de trois femmes entre 1987 et 1989. Toutes ont été étranglées et leurs corps jetés dans une ruelle, une décharge et un garage.

Little a été condamné à trois peines d’emprisonnement à perpétuité pour ces trois meurtres, mais la police a voulu partager son ADN et les détails de son modus operandi avec le FBI pour une enquête plus approfondie.

Enquête du FBI

Ce que le FBI a découvert était «un schéma alarmant et des liens convaincants avec de nombreux autres meurtres», pour la plupart «des femmes vulnérables et marginalisées» engagées dans la prostitution et toxicomanes.

“Parfois, leurs corps n’étaient pas identifiés et leur mort n’a même pas fait l’objet d’une enquête”, puis le FBI a détaillé.

L’un des événements a conduit le FBI au Texas et, accompagné des Rangers de cet État, les autorités ont décidé d’interroger Little en prison, qui a accepté de coopérer en échange d’un transfert de prison.

“Il a traversé des villes et des États et a donné aux rangers le nombre de personnes qu’il a tuées à chaque endroit. Jackson, Mississippi, un; Cincinnati, Ohio, un; Phoenix, Arizona, trois; Las Vegas, Nevada, un”, a expliqué le FBI. en 2018.

Peu se souvenait de ses victimes et de ses meurtres en détail. Il a même pu dessiner les visages de certaines femmes. Cependant, sa mémoire n’a pas réussi à mémoriser les dates et à établir une chronologie.

Selon les enquêteurs, Samuel Little a quitté sa maison familiale à la fin des années 1950.

Depuis, il a commencé un mode de vie nomade. Il a traversé le pays de bout en bout en quelques jours, volant de ville en ville pour acheter de la drogue et de l’alcool. Avant ses premiers problèmes d’autorité, il a changé de place.

Cela, ainsi que le profil de ses victimes et le fait que la plupart des meurtres ont eu lieu avant que la criminologie n’adopte l’ADN, ce qui l’a aidé à passer inaperçu pendant des décennies.