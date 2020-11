FILE PHOTO: Récepteur large des 49ers de San Francisco Deebo Samuel (à droite). . / EPA / JOHN G. MABANGLO / Archives

Santa Clara (Californie, États-Unis), 27 novembre . .- Le receveur large des 49ers de San Francisco Deebo Samuel revient d’une blessure au tendon de la cuisse, mais l’équipe compte six joueurs dans le match. liste des coronavirus et trois autres blessés.

Après une semaine de congé, les 49ers espéraient être plus proches de ressembler à une équipe en bonne santé pour le match de dimanche contre les Rams de Los Angeles, l’équipe de tête aux côtés des Seahawks de Seattle dans la division Ouest de la NFC. .

Samuel reviendra de sa blessure au tendon de la cuisse alors qu’il l’a fait pendant la semaine d’entraînement et n’a pas de désignation sur le rapport de blessure de vendredi.

Le demi de coin Richard Sherman (mollet), le demi offensif Raheem Mostert (cheville) et le demi offensif Jeff Wilson Jr. (cheville) devraient également être libérés demain, samedi, de la liste de réserve des handicapés, avec la possibilité de jouer le dimanche.

En outre, ils ont également récupéré le plaqueur défensif Javon Kinlaw de la liste réserve / COVID-19 vendredi.

Mais vendredi après-midi, les 49ers avaient six joueurs – le plaqueur gauche Trent Williams, le receveur large Brandon Aiyuk, le plaqueur défensif DJ Jones, l’ailier défensif Jordan Willis, le secondeur Joe Walker et l’ailier serré Daniel Helm – à la liste de réserve / COVID-19.

De plus, l’équipe a ajouté trois joueurs, l’ailier serré Jordan Reed et les secondeurs Azeez Al-Shaair et Dre Greenlaw, au rapport de blessure présenté hier, jeudi, avec une désignation “douteuse” avant le match de dimanche.

Alors que le partant Tom Compton a subi une commotion cérébrale à l’entraînement jeudi et a été exclu pour dimanche.

Avec Compton, le demi offensif Tevin Coleman (genou), le secondeur Demetrius Flannigan-Fowles (ischio-jambiers) et le demi de coin K’Waun Williams (cheville) ont tous été exclus dans le rapport sur les blessures de vendredi.