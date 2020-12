15 minutes. La région de la baie de San Francisco (Californie, États-Unis) a annoncé ce vendredi qu’à partir de dimanche, elle fermerait tous les bars et restaurants, ainsi que les coiffeurs, les salons de beauté, les gymnases et les terrains de jeux en raison de l’augmentation des cas de COVID. -19 dans la région.

Les restrictions – les plus sévères depuis la première vague de mars et avril – entreront en vigueur lundi à 06h00 GMT. Celles-ci ils dureront jusqu’au 4 janvier et affectent les comtés de San Francisco, Alameda, Santa Clara, Contra Costa et Marin.

Les autorités locales ont pris cette décision, bien qu’elles n’aient toujours pas plus de 85% des lits des unités de soins intensifs (USI) occupés, seuil fixé ce jeudi par le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, pour que les restrictions soient appliquer immédiatement.

Le maire de San Francisco, démocrate London Breed, a qualifié sur Twitter la décision de “préventive” et a assuré qu’au rythme actuel de propagation du COVID-19, la ville risquait de manquer de lits disponibles aux USI “le lendemain de Noël”.

«Nous ne prenons pas ces mesures à la légère. Je connais l’impact qu’elles ont sur les entreprises locales, les travailleurs et tous nos voisins, surtout sans le soutien fédéral dont nous avons besoin. nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre et de retarder l’inévitable. Notre objectif est de lisser la courbe maintenant », a écrit Breed.

COVID-19 en Californie

Il se trouve que des cinq régions dans lesquelles le plan du gouverneur a divisé la Californie, San Francisco est la meilleure. C’est donc le dernier qui devait entrer dans la phase de restrictions plus importantes, mais maintenant ce sera probablement le premier.

Selon ce plan, lorsque les USI sont occupées à plus de 85% dans une région, les coiffeurs, les salons de beauté, les terrains de jeux, les bars, les établissements vinicoles, les cinémas, les musées et les zoos doivent être fermés. Les restaurants sont également fermés, qui ne peuvent continuer qu’à servir des plats à emporter et à faire des livraisons à domicile.

Contrairement à ce qui s’est passé en mars et avril, les magasins peuvent rester ouverts, mais seulement pour accueillir 20% du total des clients autorisés par leur capacité, tandis que les écoles continueront à fonctionner en personne.

Les zones dans lesquelles l’État a été divisé (les plus peuplées des États-Unis avec près de 40 millions d’habitants) sont: la Californie du Nord, la région de la baie de San Francisco, la région de Sacramento, la vallée de San Joaquin et la Californie du Sud (qui comprend Los Angeles et San Diego).

Au cours de la dernière semaine, les nouveaux cas de coronavirus détectés en Californie ils ont tiré jusqu’à 15 000 par jour et les décès sont passés d’environ une quinzaine de jours par jour début novembre à 113 le mercredi.

Actuellement, chaque minute, deux personnes perdent la vie à cause du covid-19 aux États-Unis, où le nombre total de décès dépasse 277000 et plus de 14 millions de cas ont été enregistrés depuis le début de la pandémie, selon les dernières données de Université Johns Hopkins.