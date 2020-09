Comblez le fossé: Aurora de P&O à San Francisco

San Francisco pourrait donner à des enfants d’à peine 16 ans le droit de voter aux élections locales si une proposition historique est adoptée aux États-Unis en novembre.

La proposition d’abaisser l’âge de vote de deux ans sera décidée par les habitants de la ville, qui ont rejeté la loi lorsqu’elle a été proposée pour la première fois en 2016, selon NBC News.

Alors que la tentative précédente a échoué de justesse avec 48 pour cent des voix, les organisateurs de la campagne «Vote 16» estiment qu’ils la dépasseront cette année.

«Notre motivation ici est d’abord et avant tout de nous assurer que nous mettons les nouveaux électeurs en mesure d’établir cette habitude lors des premières élections auxquelles ils sont éligibles, puis de continuer à participer tout au long de leur vie, ce qui est bon pour la démocratie à tous les niveaux, », A déclaré Brandon Klugman, directeur de campagne du Vote 16, à NBC News.

Des villes plus petites comme Takoma Park, dans le Maryland, autorisent déjà les jeunes de 16 ans à voter aux élections municipales. Mais San Francisco, l’une des plus grandes villes de Californie, serait la première de sa taille et pourrait conduire à de plus grandes régions métropolitaines.

Un âge de vote de 16 ans n’a pas reçu de soutien majeur au niveau fédéral, mais les législateurs démocrates l’ont

Ayanna Pressley, du Massachusetts, a présenté un amendement abaissant l’âge de vote fédéral à la For the People Act en 2019, tandis que Grace Meng, de New York, a présenté un amendement constitutionnel en 2018 pour abaisser de deux ans la limite d’âge à l’échelle nationale.

« Je suis toujours inspirée par les jeunes de notre pays qui ont fait preuve de sagesse, de maturité et de passion sur des questions telles que la justice sociale, le contrôle des armes à feu et le changement climatique », a déclaré Mme Meng au journal.

« Ils sont les leaders de notre avenir et les décisions que nous prenons ont un impact sur leur vie de tous les jours. Pour capturer leurs points de vue et leurs expériences, nous devons abaisser l’âge de vote à 16 ans dans toutes les élections. »