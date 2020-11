Photo d’archive d’Ángel et d’Óscar Romero célébrant un but avec l’équipe paraguayenne. Stade La Bombonera, Buenos Aires, Argentine. 12 novembre 2020. Piscine via REUTERS / Juan Ignacio Roncoroni

BUENOS AIRES, 22 novembre (.) – San Lorenzo de Almagro a maintenu sa séquence de victoires dans la ligue argentine de football dimanche en battant Argentinos Juniors 2-0 à domicile, grâce aux buts des jumeaux Óscar et Ángel Romero.

Avec trois victoires et un nul en quatre dates, San Lorenzo mène le groupe 5 du tournoi argentin renouvelé avec dix points, pour lequel il doit ajouter une unité dans les deux jours restants pour assurer son classement dans la zone de championnat.

L’équipe locale a ouvert le score à la 44e minute grâce au Paraguayen Óscar Romero, après une passe décisive de son frère jumeau.

Le deuxième but est venu à la 55e minute sur un coup franc tiré par Ángel Romero, a franchi la barrière et s’est enfoncé dans le but défendu par Lucas Chaves.

“Nous sommes heureux pour la victoire, parce que nous avons joué un bon match et pour les buts”, a déclaré Ángel Romero à la télévision locale après la victoire.

Plus tôt, par le même groupe, Aldosivi de Mar del Plata a battu Estudiantes de La Plata 1-0 en tant que visiteur avec un but marqué par Emanuel Iñiguez à 45 minutes, pour lequel il a atteint la deuxième place du classement avec sept points. .

De leur côté, dans le Groupe 6, Gimnasia et Esgrima La Plata ont fait match nul 0-0 en tant que visiteur contre Patronato de Paraná.

Samedi, Vélez Sarsfield a battu Huracán 2-1 et Colón de Santa Fe a battu Defensa y Justicia 2-0, tandis qu’Independiente et Central Córdoba ont égalisé sans but.

Vendredi, River Plate a battu Banfield 2-0, Unión de Santa Fe a battu Arsenal de Sarandí 3-2 et Boca Juniors a perdu 2-1 contre Lanús.

La journée a débuté jeudi avec la victoire 2-0 de l’Atlético Tucumán à domicile sur le Racing Club de Avellaneda.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco)