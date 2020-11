Suivez l’action dans le Coupe de la Ligue professionnelle avec trois matchs ce samedi. Après les triomphes de Banfield lors de sa visite à Rosario contre Central et l’Atlético Tucumán, en tant que local, contre Unión, la date 3 se poursuit avec trois matchs en plus de celui opposant Godoy Cruz et River à Mendoza.

ALDOSIVI CONTRE SAN LORENZO

Compact Aldosivi contre San Lorenzo

Dans la zone 5, qu’ils partagent avec Argentinos Juniors et Estudiantes, les deux équipes se rencontrent à Mar del Plata.

San Lorenzo a pris les devants 17 minutes après le début de la première période. L’équipe de Mariano Soso avait fait mieux jusqu’à présent et a réussi à prendre de l’avance avec un coup franc de Ignacio PIatti Quoi Federico Gattoni Il a dirigé le but de manière magistrale. A 23 ′, et après une série de rebonds dans la surface, son propre Piatti il l’a frappé bas et a déclaré le partiel 2-0. La victoire n’allait pas tarder à venir: après un tir qui s’est écrasé sur la barre transversale, Mariano Peralta Bauer Il a semblé capitaliser sur le rebond et faire 3-0. Le juvénile venait de marquer les étudiants à la dernière date.

Déjà au début de la deuxième partie, Alexandre Diaz il a marqué 4-0 et San Lorenzo a commencé à être enthousiasmé par une victoire qui pourrait être historique. Cependant, juste une minute plus tard, Emanuel Iníguez a marqué la réduction qui a rapproché le requin du tableau de bord.

A Aldosivi, qui mène le groupe avec quatre unités après avoir battu Bicho dans le Paternal, l’entraîneur Guillermo Hoyos ne peut pas compter sur plusieurs joueurs en raison de blessures différentes.

De son côté, l’équipe de Mariano Soso est dans des conditions similaires mais pour d’autres raisons: au cours des dernières heures, le milieu de terrain Matías Palacios a été testé positif au coronavirus et a été isolé de l’effectif. De plus, les frères Romero ne font pas partie du jeu car ils sont avec l’équipe paraguayenne disputant la nouvelle double date des qualifications sud-américaines. Le cyclone vient de vaincre Pincha dans le nouveau gazomètre.

Formations possibles

Aldosivi: Luciano Pocrnjic; Emanuel Iñíguez, Jonathan Schunke, Mario López Quintana et Lucas Villalba; Nahuel Yeri, Leandro Maciel et Joaquín Indacoechea; Pablo Becker, Federico Andrada et Rodrigo Contreras. DT: Ángel Guillermo Hoyos.

San Lorenzo: Fernando Monetti; Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Alejandro Donatti et Bruno Pittón; Lucas Menossi, Diego Rodríguez et Juan Ramírez; Ignacio Piatti; Mariano Peralta Bauer et Alexander Díaz. DT: Mariano Soso.

Arbitre: Lucas Comesaña

Temps: 14

Stade: José María Minella, à Mar del Plata

la télé: Fox Sports Premium

LANÚS CONTRE NEWELL´S

Dans la zone 4, qui a Boca comme seul leader et avec un score parfait, les deux équipes s’affronteront dans la forteresse du sud de Buenos Aires.

L’équipe dirigée par Luis Zubeldia aura deux changements forcés en raison d’une blessure. Les deux marqueurs centraux de départ, Guillermo Burdisso et Nicolás Thaller, sont déchirés et ne seront pas du match. Le Colombien Alexis Pérez entrera et entre le Sénégalais Ousmane Ndong et Facundo Pérez sera l’autre footballeur qui jouera depuis le début.

Dans le cas de ceux menés par Kudelka, qui ont chuté dans leurs deux présentations, il faut en rajouter pour éviter de perdre des chances de rêver de se qualifier pour la zone de championnat. Le DT fera deux changements sûrs: le jeune gardien Ramiro Macagno entrera pour le blessé Alan Aguerre – il manquera le reste du tournoi – et Fontanini reviendra à la défense après avoir purgé la sanction pour avoir été expulsé contre Talleres, à Cordoue.

Formations possibles

Lanús: Lautaro Morales; Leonel Di Placido, Alexis Pérez, Facundo Pérez ou Ousmane Ndong et Brian Aguirre; Tomás Belmonte, Facundo Quignon et Lucas Vera; Pedro De La Vega, José Sand et Franco Orozco. DT: Luis Zubeldia

Newell’s: Ramiro Macagno, Ángelo Gabrielli, Fabricio Fontanini, Santiago Gentiletti et Mariano Bíttolo; Pablo Pérez, Jerónimo Cacciabue, Aníbal Moreno et Maximiliano Rodríguez; Sebastián Palacios et Ignacio Scocco. DT: Frank Kudelka.

Arbitre: Pablo Dovalo

Temps: 16.15

Stade: Ville de Lanús – Néstor Díaz Pérez

la télé: TNT Sports

COURSE CONTRE ARSENAL

L’Académie cherchera à se remettre des défaites contre l’Atlético Tucumán, à Avellaneda, et le week-end dernier à Santa Fe contre Unión. Avec près d’une douzaine de joueurs blessés, et l’absence de Matías Rojas – il est avec l’équipe paraguayenne contestant la nouvelle date de qualification – Sebastián Becaccece va devoir réarmer l’équipe pour chercher la première victoire du championnat.

De son côté, l’équipe de Sergio Rondina cherchera un bon résultat pour maintenir l’attente dans la zone 1 de la compétition après avoir égalé avec Tatengue et chuté à Sarandí devant le Tucumán.

Formations possibles

Courses: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Lucas Orban et Eugenio Mena; Leonel Miranda, Tiago Banega, Walter Montoya et Héctor Fértoli; Benjamín Garré et Lisandro López.

Arsenal: Maximiliano Gagliardo; Ulises Abreliano, Fabio Pereyra, Mateo Carabajal et Emiliano Papa; Alejo Antilef, Leonel Pico, Jesús Soraire et Nicolás Castro; Lucas Albertengo et Nicolás Miracco. DT: Sergio Rondina.

Arbitre: Pablo Echavarría

Temps: 18,45

Stade: Cylindre Avellaneda

la télé: Fox Sports Premium

Positions: