Sebastián Villa de Boca marque un but lors d’un match du groupe A de la Coupe Diego Armando Maradona joué au stade Alberto José Armando ‘La Bombonera’, à Buenos Aires (Argentine). . / Marcelo Endelli

Buenos Aires, 4 janvier . .- L’Argentin San Lorenzo de Almagro s’est retrouvé ce lundi sans possibilité d’atteindre la finale de cette édition de la ligue argentine, baptisée Diego Maradona Cup, tandis que Talleres s’est imposé dans leur match et continue leur rythme croissant vers la direction de son groupe, ce qui donne un ticket pour la finale.

Le Cyclone est tombé 1-2 à domicile dans un match qui comptait trois buts en seconde période et dans lequel le Loup a pris l’avantage à deux reprises, le dernier d’entre eux à fermer le score à la 89e minute grâce à un but de L’Argentin a nationalisé le Paraguayen Lucas Barrios.

Un but du Paraguayen également Ángel Romero a égalisé le match pendant quelques minutes, mais il n’a servi à rien l’équipe de Soso, dont la continuité à la tête de l’équipe a été remise en question après avoir remporté seulement l’un des quatre matchs de la phase déterminante du championnat.

ATELIERS DÉCOUVREZ L’ÉQUIPE LA PLUS FITTEST

Gimnasia y Esgrima a terminé la journée à la troisième place de la zone B de la phase de champion avec cette victoire et a toujours l’espoir de disputer la finale, ce à quoi aspirent également Talleres et Banfield, qui ont joué ce lundi avec une victoire du premier par 3 -2

Les Cordobés ont mis le groupe au rouge avec une victoire sur le leader Banfield, qui jusqu’à présent avait remporté tous ses matchs dans cette instance et qui reste premier de la zone B.

Le match a été émouvant jusqu’à la fin lorsque Banfield a égalisé à deux à la 88e minute, puis Talleres a marqué le but décisif à la troisième minute de temps additionnel grâce à Diego Valoyes.

Banfield compte 9 points, 8 pour Workshops et 7 pour Gymnastics, qui était la dernière équipe formée par Maradona avant de mourir et à laquelle l’équipe veut dédier le titre qui porte le nom du champion du monde en 1986.

Dans l’autre match disputé ce lundi, Unión de Santa Fe a battu Aldosivi de Mar del Plata 1-3, dans un match correspondant à la Phase de Complémentation, disputé par ceux qui n’aspirent plus au championnat.

Ce mardi, les trois derniers matchs de la journée seront disputés, l’un d’eux en Phase Champion (Huracán-Argentinos Juniors) et les deux autres en Phase de Complémentation.

UN CLASSIQUE QUI TERMINE SUR LES TABLES

Boca Juniors et River Plate, dans une Superclassique intense et changeante dans le résultat, ont fini par sceller un match nul 2-2 qui les laissait tous les deux en tête du classement avec huit unités.

Dans un match aux teintes colombiennes, Ramón Ábila et Sebastián Villa ont marqué pour le local, tandis que Federico Girotti et Rafael Santos Borré se sont convertis pour la visite, dans un duel qui s’est terminé avec dix joueurs par équipe avec l’expulsion de Jorman Campuzano et Enzo Pérez.

Les deux équipes auront leurs engagements internationaux cette semaine pour la demi-finale de la Copa Libertadores, River accueillant Palmeiras mardi et Boca étant local à Santos le lendemain.

CHAMPIONNAT ZONE B

Banfield aura l’opportunité de s’assurer sa place en finale en tant que vainqueur de la Zone B de la Phase de Championnat de la Coupe Diego Maradona. Pour atteindre cet objectif, il doit battre Talleres en Córdoba ce lundi.

La quatrième journée s’achèvera par les centres entre Colón contre Talleres et Gimnasia contre l’Atlético Tucumán, qui devra attendre une chute de Banfield pour maintenir les attentes pour se qualifier pour la finale.

COMPLEMENTATION ZONE A

Rosario Central était à un point de la finale de la Zone de Complémentation après sa victoire 3-0 samedi contre Defensa y Justicia qui le laissait comme le seul leader avec 10 unités avec trois d’avance sur son perdant.

Patronato et Lanús ont fait match nul 1-1 dans un autre des matches de ce jour dimanche, alors que ce lundi, Aldosivi accueillera Unión.

Defensa y Justicia et Lanús joueront leurs engagements en demi-finale de Copa Sudamericana cette semaine contre Coquimbo Unido du Chili et Vélez Sarsfield, respectivement.

COMPLÉMENTATION ZONE B

Les Old Boys de Newell ont démissionné de leur record d’invaincu dans la zone B dimanche lorsqu’ils ont perdu 1-0 à domicile contre Vélez Sarsfield, ce qui a laissé le vainqueur et le perdant en tête du classement avec neuf points.

Lors d’un autre match de ce dimanche, le Central Córdoba et le Racing Club ont scellé un match nul 2-2, qui a laissé l’Académie sans aucune chance mathématique de se qualifier pour la finale de cette zone de complément.

Ce mardi, Estudiantes rendra visite à Godoy Cruz à Mendoza avec quelques combinaisons mathématiques pour pouvoir se disputer sa place en finale.

MODALITÉ DU TOURNOI

Après un match contre chaque rival, les vainqueurs des Phases A et B du Championnat s’affronteront lors d’une finale pour définir le champion de la Coupe Diego Maradona (Ligue Argentine), qui se qualifiera pour la Copa Libertadores 2021.

Les gagnants de chaque Phase de Complémentation joueront les uns contre les autres et le vainqueur affrontera l’équipe qui a perdu la finale de la Phase de Championnat.

Celui qui prévaudra dans ce duel se qualifiera pour la Coupe d’Amérique du Sud en 2022.