En pleine célébration du Nouvel An, un gendarme abattu le couple actuel et le beau-frère de son ex-petite amie, après les avoir agressés à la porte d’une maison du parti de Buenos Aires Saint Miguel.

L’incident s’est produit vers 11 heures ce vendredi dans une maison située au 2089 rue Monseñor Blois, presque au coin de Güemes, dans la juridiction du quartier nord-ouest susmentionné de la banlieue.

Des sources policières ont informé l’agence . que tout avait commencé lorsque l’accusé, identifié comme le premier lieutenant Jorge Luis Rios, 34 ans, qui travaille dans l’unité d’enquête de Campo de Mayo, s’est rendu au domicile de son ex-épouse, qui est caporal de la même force et dont il était séparé depuis un an.

La femme de 31 ans, qui travaille dans le groupe de sécurité et de garde du bâtiment Centinela dans le quartier de Retiro à Buenos Aires, est revenue de la célébration du Nouvel An avec son partenaire actuel, également un caporal de la gendarmerie de 34 ans et appelé Martin Ariel Salto, et son beau-frère, Alexis Salto, sur 27.

En outre, le fils de huit ans que Ríos et son ex-femme ont en commun est revenu avec eux, après quoi l’attaquant a sorti son arme de service et a attaqué les deux hommes, qui ont reçu une balle dans la tête et sont morts presque instantanément. Après coup, un appel au 911 a alerté sur le double crime.

Des membres du premier poste de police de San Miguel sont arrivés immédiatement sur les lieux et ont appréhendé Ríos, qui a été kidnappé un pistolet Pietro Beretta de 9 millimètres, qui serait celui qu’il a utilisé pour commettre les meurtres

Les enquêteurs ont établi qu’il n’y avait pas eu de plaintes antérieures de violence sexiste contre l’accusé, mais il y avait eu des menaces de sa part puisqu’il n’acceptait pas la nouvelle relation que la femme avait.

Le fait fait l’objet d’une enquête par le procureur Gloria Reguán, responsable de l’Unité d’instruction fonctionnelle décentralisée des Malvinas Argentinas (UFI) 22, Département judiciaire de San Martín, qui prévoyait d’enquêter sur Ríos dans les prochaines heures pour le crime de “Double homicide aggravé par l’utilisation d’une arme à feu.”

Un événement similaire s’est produit il y a des années et a impliqué un membre de cette même force de sécurité: il s’agit Rafael Gonzalez, le gendarme qui a assassiné en 2018 l’un de ses voisins, un jeune homme de 18 ans avec lequel il avait eu une vive dispute, avec son arme de service.

“Ce type devait de l’argent à la petite amie de Kevin, qui vit là-bas parce qu’elle avait pris soin de leurs enfants, et la dispute a commencé avec elle en premier.”A cette époque, Romina, sœur de la victime, avait assuré à l’agence . Romina qu’elle n’était pas au moment du crime.

Selon son récit, l’homme en uniforme est allé directement avec le pistolet de 9 millimètres à la main et son frère a voulu le prendre en photo avec le téléphone, puis le dénoncer pour menaces, mais n’a pas pu le faire car il a fini mort par trois coups de feu.

“Le meurtrier dit qu’il lui a tiré dessus parce qu’il pensait avoir pointé une arme sur lui, veut qu’il reste un cas de légitime défense, mais en réalité, il est allé directement tuer », a déclaré la femme, qui est membre de la police locale d’Avellaneda.

Après l’attaque, González a tenté de fuir les lieux, mais deux hommes qui étaient avec lui lui ont enlevé l’arme, tandis que la sœur du jeune homme assassiné a alerté ses pairs sur la force et le meurtrier a été immédiatement arrêté.

