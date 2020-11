Dès son plus jeune âge, le Vénézuélien est aliéné par la culture hollywoodienne de s’adapter à des termes aussi désastreux tels que «dommages collatéraux», alors qu’en réalité, ils se réfèrent à des actions aussi sinistres comme mettre fin à la vie de garçons, filles, personnes âgées, femmes et hommes innocents en raison d’une erreur de calcul dans un bombardement dirigé par “l’armée américaine”.

Ils conditionnent également les messages avec des vêtements, tels que le merchandising utilisant l’acronyme FBI ou CIA dans des marques, des T-shirts ou des casquettes que les jeunes et les adultes achètent avec fierté dans le monde entier. Ce conditionnement aujourd’hui, comme à aucun autre moment, revient à l’impérialisme américain, ainsi qu’aux sociétés transnationales qui le dirigent.

Au nord de Amérique du Sud, un phénomène de «collatéral» se produit Venezuela, quelque chose de similaire à ce qui s’est passé dans le Cuba Socialiste de la fin des années quatre-vingt et du début des années quatre-vingt-dix. Ce phénomène est l’unité du peuple à résister.

Les sanctions unilatérales initiées par le “Prix Nobel de la paix” Barack Obama contre le peuple vénézuélien, poursuivis et exacerbés par le suprémaciste Trump, ont créé des effets pervers dans tout le pays, parmi lesquels le plus significatif et le plus massif est la pénurie d’essence.

Face à cette situation, loin de déprimer le citoyen ordinaire, elles ont généré l’effet inverse. Grâce à sa capacité à s’organiser, les citoyens ont compris que les sanctions, si acclamées par le coup d’État de l’Assemblée nationale, avec une majorité de députés de droite et la révolution bolivarienne clairement opposée, ont signifié la génération d’une unité monolithique avec le projet chaviste.

Comme il est bien connu, constitutionnellement Au Venezuela cette année, les élections législatives doivent se tenir dans un scénario qui trouve une opposition fragmentée et un chavisme qui résiste héroïquement.

La révolution ne laissera pas l’un des conquêtes au cœur du mouvement qui rassemble les révolutionnaires au Venezuela, c’est la démocratie participative, protagoniste et populaire. C’est pour cette raison qu’il n’y a pas de sondages qui donnent aux propositions de l’opposition comme gagnantes.

Aujourd’hui les dégâts collatéralIl est pour le gouvernement impérial des États-Unis. Ces dégâts sont causés par les millions d’hommes et de femmes humbles qui ont choisi d’accompagner leurs dirigeants et de résister à un blocus qui a réussi à faire tomber les services de base mais qui maintient ses citoyens au moral intact.

