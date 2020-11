Sanctions russes contre la France et l’Allemagne en réponse à celles de l’UE dans l’affaire Navanli = (Vidéo) = Moscou, 12 nov.2020 (.) – La Russie prépare des sanctions contre les collaborateurs des dirigeants français et allemands en réponse à celles adoptées par l’Union L’Union européenne à la suite de l’empoisonnement présumé de l’opposition Alexei Navalni, a annoncé jeudi Moscou. “Depuis les sanctions [europeas] ils visent les chefs de l’administration présidentielle russe, nos sanctions de représailles les refléteront. Celles-ci sont décidées et nous informerons prochainement nos collègues français et allemands “, a annoncé le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à la presse. Ces sanctions, a-t-il précisé, visent” les principaux membres de l’appareil des dirigeants allemands et français “. , faisant probablement référence à l’Elysée et à la chancellerie allemande, puisque Paris et Berlin avaient été les moteurs de l’adoption des mesures contre la Russie.L’Union européenne a dévoilé en octobre une liste de six personnalités sanctionnées en réaction à l’empoisonnement présumé de l’opposant russe Alexei Navalni à l’aide d’un produit neurotoxique de la famille Novichok, détecté par l’Allemagne, où l’opposant a été hospitalisé dans un état grave, en particulier Alexander Bortnikov, chef du service fédéral de sécurité, et Sergei Kirienko, premier adjoint du chef du Administration présidentielle russe. Moscou a rejeté toute responsabilité dans cette affaire et a mentionné à plusieurs reprises un complot occidental pour nuire à la Russie. Le Kremlin a averti depuis octobre qu’il réagirait aux mesures européennes. “Nous avons des raisons de croire que tout ce qui lui est arrivé [a Navalni] Concernant la substance toxique dans votre corps, cela aurait pu vous arriver en Allemagne ou dans l’avion [ambulancia] qu’il a évacué “de la Russie vers Berlin, a-t-il dit, sans donner de détails. La Russie affirme que Navalni, soigné après s’être senti mal dans un avion, n’avait pas de poison dans son corps lorsqu’il a été hospitalisé en Sibérie. L’opposant envisage de rentrer dans son pays après sa convalescence en Allemagne.mp-alf / tbm / mr / bc / mb